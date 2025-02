જીત અદાણી અને શાર્ક ટેન્ક સાથે મળીને દિવ્યાંગજનોને પ્રોત્સાહન આપશે

મુંબઈ: વિશ્વના સૌથી યંગ એરપોર્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર જીત અદાણી અને શાર્ક ટેન્કએ વિકલાંગ ઉદ્યોગ સાહસિકો અને વિકલાંગ લોકોને મદદ કરવા માટે હાથ મિલાવ્યો છે. તેઓ સાથે મળીને ઉદ્યોગ સાહસિકોને માર્ગદર્શન અને સહાય આપી રહ્યા છે. ‘ગેટવે ટુ શાર્ક ટેન્ક – દિવ્યાંગ સ્પેશિયલ’ શીર્ષક હેઠળના એક ખાસ કાર્યક્રમમાં, જીત અદાણી અને અનુપમ મિત્તલે આ ક્ષેત્રમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને દિવ્યાંગોને મદદ કરવાની જરૂરિયાત પર ચર્ચા કરી. આ ક્ષેત્રમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૫ સુધી એન્ટ્રીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે, ત્યાર બાદ શાર્ક ટેન્કની ચાલુ સીઝન માટે પીચ શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે.

Jeet Adani welcomes incredible entrepreneurs to a special episode on Shark Tank India Season 4! 🌟 Watch inspiring founders turn challenges into opportunities, only on Sony LIV!#SharkTankIndiaSeason4onSonyLIV#SharkTankIndia#SharkTankIndiaOnSonyLIV@amangupta0303 pic.twitter.com/atSaoTluyo

— Sony LIV (@SonyLIV) February 4, 2025