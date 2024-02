‘શાહજહાં શેખની તાત્કાલિક ધરપકડ કરો…’ : કોલકત્તા હાઈકોર્ટ

પશ્ચિમ બંગાળના સંદેશખાલીમાં મહિલાઓ પર અત્યાચારના આરોપી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા શાહજહાં શેખને કોલકાતા હાઈકોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કોર્ટે તેમની ધરપકડ પર રોક લગાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે શેખની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં આવે. કોર્ટે શાહજહાં શેખ સામેના સુઓ મોટુ કેસમાં ED, CBI અને રાજ્યના ગૃહ સચિવને પક્ષકાર તરીકે સામેલ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.

Sandeshkhali: Cal HC says no restraint on arrest of Shajahan Sheikh

