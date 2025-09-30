ટ્રમ્પનો વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ, ફિલ્મો પર 100% ટેક્સ

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે એક ચોંકાવનારી જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાની બહાર બનનારી દરેક ફિલ્મ પર હવે 100% ટેરિફ લાગશે. આ નિર્ણય ફિલ્મ ઉદ્યોગ માટે સંપૂર્ણપણે નવો અને આઘાતજનક છે, અને તે ફક્ત હોલીવુડ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વૈશ્વિક ફિલ્મ ઉદ્યોગને હચમચાવી શકે છે.
ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, “ટ્રુથ સોશિયલ” પર આ નિવેદન આપ્યું. તેમણે લખ્યું કે અન્ય દેશોએ અમેરિકન ફિલ્મ ઉદ્યોગને આપણી પાસેથી છીનવી લીધો છે, જેમ કોઈ બાળક પાસેથી કેન્ડી છીનવી લે છે. તેમનું નિવેદન અમેરિકન ફિલ્મ ઉદ્યોગ માટે એક મોટી ચિંતા બની ગયું છે, કારણ કે હોલીવુડની આવકનો મોટો હિસ્સો વિદેશથી આવે છે. જો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો, આ નિર્ણય વિશ્વભરના ફિલ્મ નિર્માતાઓ અને દર્શકોને અસર કરશે.
ટેરિફ હોલીવુડને પણ ભારે અસર કરશે
ટ્રમ્પની જાહેરાતથી મુખ્ય હોલીવુડ સ્ટુડિયો અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે. વોર્નર બ્રધર્સ ડિસ્કવરી, કોમકાસ્ટ, પેરામાઉન્ટ, સ્કાયડાન્સ અને નેટફ્લિક્સ જેવી મોટી કંપનીઓએ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. ખરેખર, ફિલ્મો હવે ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જ બનાવવામાં આવતી નથી. તેમનું શૂટિંગ, ભંડોળ, પોસ્ટ-પ્રોડક્શન અને VFX (વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ) નું કામ વિશ્વભરમાં થાય છે. તેથી, ટ્રમ્પના 100% ટેરિફ નિર્ણયને કેવી રીતે અને કઈ ફિલ્મો પર લાગુ કરવામાં આવશે તે સમજવું મુશ્કેલ છે. ઘણા નિષ્ણાતો એ પણ વિચારી રહ્યા છે કે શું વિદેશી ફિલ્મો પર ટેક્સ લાદવાનો કોઈ કાનૂની આધાર છે. હાલમાં, ઉદ્યોગમાં મૂંઝવણ અને અશાંતિનું વાતાવરણ છે.