‘એનિમલ’ ફિલ્મે પહેલા દિવસે જ ઈતિહાસ રચ્યો, ‘પઠાણ’નો રેકોર્ડ તોડ્યો

રણબીર કપૂરની તાજેતરની રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ ‘એનિમલ’ને માત્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. આ ફિલ્મ ગઈકાલે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને તેણે બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી દીધી હતી. સંદીપ રેડ્ડી વાંગા દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મે માત્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે પણ બમ્પર ઓપનિંગ કરી છે. એટલું જ નહીં આ ફિલ્મે રજાઓ સિવાયની સૌથી મોટી ઓપનર બનીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. ચાલો અહીં જાણીએ કે ‘એનિમલ’ એ પહેલા દિવસે વિશ્વભરમાં બોક્સ ઓફિસ પર કેટલા કરોડનું કલેક્શન કર્યું?

પ્રથમ દિવસે વિશ્વભરમાં ‘એનિમલ’એ કેટલું કલેક્ટ કર્યું?

આ ફિલ્મને માત્ર સ્થાનિક બજારમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશી બજારમાં પણ સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને આ સાથે ફિલ્મે રિલીઝના પ્રથમ દિવસે રેકોર્ડ બ્રેક કલેક્શન કર્યું છે. ફિલ્મના નિર્માતાઓએ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી અને કહ્યું કે એનિમલે વિશ્વભરમાં રૂ. 116 કરોડની મજબૂત ઓપનિંગ કરી છે. મેકર્સે એનિમલનું પોસ્ટર શેર કર્યું અને લખ્યું, ‘હિન્દી સિનેમામાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી નોન-હોલિડે ઓપનિંગ. વિશ્વભરમાં કુલ કમાણી રૂ. 116 કરોડ.

He has come to conquer all the records 🤙🏼🔥🪓#AnimalHuntBegins

Book Your Tickets 🎟️ https://t.co/QvCXnEetUb#Animal#AnimalInCinemasNow #AnimalTheFilm @AnimalTheFilm @AnilKapoor #RanbirKapoor @iamRashmika @thedeol @tripti_dimri23@imvangasandeep #BhushanKumar… pic.twitter.com/bF8nV2Nw09

— T-Series (@TSeries) December 2, 2023