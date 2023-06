રાહુલ ગાંધી વિશે ટ્વિટ કરવા બદલ BJP IT સેલના વડા અમિત માલવિયા વિરુદ્ધ FIR દાખલ

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીનો ઉલ્લેખ કરીને વિવાદાસ્પદ ટ્વિટ કરવા બદલ બેંગલુરુમાં BJP IT સેલના વડા અમિત માલવિયા વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. માલવિયાના ટ્વીટને લઈને કોંગ્રેસના નેતાઓ વતી પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. માલવિયા પર રાહુલને હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને ભારત વિરુદ્ધ બતાવવાનો આરોપ છે. આ સાથે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે બીજેપી નેતા માલવિયા વતી રાહુલ ગાંધીના ભાષણમાં ફેરફાર કરીને જુઠ્ઠાણું પીરસવાનું કામ કર્યું છે.

Rahul Gandhi is a privileged dynast but terribly mediocre. Prime Minister Modi a self made man and exceptionally brilliant. But the one thing that really sets them apart is their love and commitment for the country. Rahul is dangerous and devious, who has no compunction bartering… pic.twitter.com/iDsFXiNWVf

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 24, 2023