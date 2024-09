તિરુપતિ પ્રસાદ વિવાદ: અમૂલે અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઈમમાં ફરિયાદ નોંધાવી

અમદાવાદ: તિરુપતિ બાલાજી મંદિરના પ્રસાદનો વિવાદ હવે અમદાવાદ પહોંચી ગયો છે. તિરુપતિ બાલાજી મંદિરના પ્રસાદમાં પ્રાણીની ચરબી અને ફિશ ઓઇલની પુષ્ટિ થઇ હતી. ત્યારે આ પ્રસાદ માટેનું ઘી અમુલ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવતું હોવાની અફવા ફેલાવવામાં આવી છે. અફવાના પગલે અમુલ તરફથી સાઇબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં અમુલની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

અમૂલે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “અમે સ્પષ્ટતા કરવા માંગીએ છીએ કે અમૂલે ક્યારેય TTDને ઘી આપ્યું નથી. અમારું ઘી ISO પ્રમાણિત સુવિધાઓમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા દૂધમાંથી બનાવવામાં આવે છે.” અમુલે ટ્વિટ કરીને સમગ્ર મામલે ખુલાસો કર્યો છે.

Experience the benefits of Amul Ghee with every spoonful. Discover the incredible facts that set it apart and enrich your meals.#AmulGhee #Amul #GoldenFacts #Benefits pic.twitter.com/VYsC2pZ3eR

— Amul.coop (@Amul_Coop) September 17, 2024