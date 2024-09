મનોહરલાલ ખટ્ટરે નારાજ કુમારી શૈલજાને આપી ઓફર

નવી દિલ્હીઃ હરિયાણામાં જેમ-જેમ વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, રાજકારણમાં ગરમાવો આવી રહ્યો છે. હવે ભાજપે કોંગ્રેસ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા કુમારી શૈલજાને મોટી ઓફર આપી છે.રાજ્યના ભૂતપૂર્વ CM અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટરે એક સભામાં કહ્યું હતું કે કુમારી શૈલજાનું કોંગ્રેસમાં અપમાન થયું છે અને અમે તેમને અમારી સાથે લેવા માટૈ તૈયાર છીએ. તેમણે કહ્યું હતું કે કુમારી શૈલજાને ગાળો આપવામાં આવી છે અને તેઓ ઘેર બેઠાં છે. તેમણે એ માટે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ભૂપિન્દર હુડ્ડાને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા.

કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતાં મનોહર લાલ ખટ્ટરે કહ્યું હતું કે અપમાન પછી તેમને કોઈ શરમ ના આવી. અમે કેટલાય નેતાઓને પક્ષમાં લીધા છે અને જો શૈલજા તૈયાર હોય તો તેમને પણ અમે પક્ષમાં લેવા તૈયાર છીએ. હવે રાજ્યમાં કુમારી શૈલજાને લઈને અનેક અટકળો શરૂ થઈ છે.

Delhi: On union minister Manohar Lal Khattar’s invite to Kumari Selja to join BJP, former congress MP, Sandeep Dixit says, “There are two things in Congress. First, what is called a natural leadership, we have leaders from different regions who lead their respective societies and… pic.twitter.com/4TX3yYWLqC

