CAA પર અમિત શાહની મમતા બેનર્જીને ચેલેન્જ, કહ્યું- આ દેશનો કાયદો છે, તેને કોઈ રોકી નહીં શકે

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે આજે પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતાના ધર્મતલામાં એક જાહેર રેલીમાં રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનર્જી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. અમિત શાહે કહ્યું કે, શું કોઈ રાજ્યનો વિકાસ થઈ શકે છે જ્યાં આટલી ઘૂસણખોરી થતી હોય? તેથી જ મમતા બેનર્જી CAAનો વિરોધ કરી રહી છે. મમતા દીદી CAA દેશનો કાયદો છે અને તેને કોઈ રોકી શકે તેમ નથી. અમે તેનો અમલ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. ત્યાંથી આવનાર હિન્દુ બહેનો અને ભાઈઓનો આ દેશ પર એટલો જ અધિકાર છે જેટલો તમારો અને મારો છે.

Under PM @narendramodi Ji’s leadership, the BJP has emerged as the first choice of the people of Bengal.

BJP’s victory and the fall of Mamata Didi-led TMC are certainties in the upcoming elections.

Looking forward to addressing the ‘Prativad Sabha’ today in Kolkata. https://t.co/cLUwgfTJma

