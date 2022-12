આવનારા તહેવારોમાં કોરોના મોજ બગાડશે ? કોરોનાના ભય વચ્ચે કેન્દ્રની માર્ગદર્શિકા

ચીન, જાપાન અને અમેરિકા સહિત ઘણા દેશોમાં વધી રહેલા કોરોના કેસને જોતા ભારત સરકાર પણ સતર્ક છે. ચીનમાં તાજેતરના મોટાભાગના કોવિડ કેસ ઓમિક્રોનના સબ-વેરિઅન્ટ BF7 ના છે. ભારતમાં પણ BF7ના ચાર કેસ સામે આવ્યા છે. તેને જોતા કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારોએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કોવિડ-19ના નિવારણ માટેની તૈયારીઓને લઈને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા રાજ્યોના સ્વાસ્થ્ય મંત્રીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી.

Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya holds a meeting with State health ministers on the COVID-19 situation and preparedness.

બેઠક બાદ શુક્રવારે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે એક માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી હતી. જેમાં કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણે રાજ્યોને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં તહેવારો આવી રહ્યા છે, તેથી ખાસ ધ્યાન રાખો. આ સાથે ટેસ્ટિંગ, ટ્રીટમેન્ટ અને ટ્રેસિંગ પર ભાર મૂકવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે. રાજ્યોને એ સુનિશ્ચિત કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમામ લોકો સાવચેતીનો ડોઝ લે.

Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya advises States to be on the alert and keep all preparedness for COVID19 management

Centre and States need to work in a collaborative spirit as we have done during the previous surges: Dr. Mansukh Mandaviya

