અલ્પેશ ઠાકોરે ગાંધીનગર દક્ષિણ બેઠક પરથી નોંધાવી ઉમેદવારી

ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અલ્પેશ ઠાકોરે આજે એટલે કે ગુરુવારે ગાંધીનગર દક્ષિણમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ઠાકોરની સાથે ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા. નામાંકન પહેલા ઠાકોરે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ 150થી વધુ બેઠકો જીતવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ રાજ્યમાં મેદાન ગુમાવી ચૂકી છે અને કોઈ નેતા પાસે જન આધાર નથી. ઠાકોરને ભાજપે ગાંધીનગર દક્ષિણ બેઠક પરથી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉતાર્યા છે.

#GujaratElections2022 | BJP candidate from Gandhinagar South, Alpesh Thakor files his nomination. CM Bhupendra Patel also present with him. pic.twitter.com/9UiEF4P2R4

— ANI (@ANI) November 17, 2022