આલિયા ભટ્ટ લાવી રહી છે રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ ‘ડોન્ટ બી શાય’

આજે, આલિયા ભટ્ટે તેની આગામી ફિલ્મ ‘ડોન્ટ બી શાય’ ની જાહેરાત કરી. તે તેની બહેન શાહીન સાથે મળીને આ ફિલ્મનું નિર્માણ કરી રહી છે.
આલિયા ભટ્ટ અને શાહીન ‘ડોન્ટ બી શાય’ નામની રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ માટે સાથે આવી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ થશે. આલિયા ભટ્ટે તેની બહેન શાહીન ભટ્ટ સાથે મળીને આ ફિલ્મનું નિર્માણ કર્યું છે. જાણો આ ફિલ્મમાં શું ખાસ છે?
આલિયા ભટ્ટ અને શાહીન “ડોન્ટ બી શાય” નામની રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ માટે સાથે આવી રહ્યા છે. આ ફિલ્મનું નિર્માણ એટરનલ સનશાઇન પ્રોડક્શન્સ હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે. આલિયાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડીયો શેર કર્યો છે, જેમાં તે કહે છે, “કેટલી વાર્તા છે! રોમાંસ, હૃદયભંગ, ગીતો, છોકરીઓ, છોકરાઓ અને એક કાચબો પણ… હકીકતમાં, “તે એક વાર્તા છે જેની સાથે તમે મોટા થાઓ છો.” #DontBeShy
View this post on Instagram
સેલિબ્રિટીઝ અને ચાહકો તરફથી ટિપ્પણીઓ
આલિયાની માતા સોની રાઝદાને ટિપ્પણી કરી “વાહ, શાનદાર! તમે ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે.” ફિલ્મ નિર્માતા એશર આસ્ક્રેને લખ્યું, “અત્યાર સુધીની સૌથી મીઠી જાહેરાત.” એક ચાહકે લખ્યું, “મને તમારો અભિનય ખૂબ ગમે છે.” બીજા ચાહકે લખ્યું, “આ ખૂબ જ રોમાંચક લાગે છે. આવી ફિલ્મ આવ્યાને ઘણો સમય થઈ ગયો છે. તે અદ્ભુત બનવાની છે.”
‘લવ એન્ડ વોર’ ક્યારે રિલીઝ થશે?
આલિયા ભટ્ટની આગામી ફિલ્મ ‘લવ એન્ડ વોર’છે. સંજય લીલા ભણસાલી દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મ એક રોમેન્ટિક પીરિયડ ડ્રામા છે જે રણબીર કપૂર, આલિયા ભટ્ટ અને વિકી કૌશલ અભિનીત છે. આ ફિલ્મ માર્ચ 2026 માં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની ધારણા છે.