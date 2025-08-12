‘જોલી એલએલબી 3’નું ટીઝર આઉટ, આ તારીખે ફિલ્મ થશે રિલીઝ

અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસીની ફિલ્મ ‘જોલી એલએલબી 3’ નું ટીઝર આજે રિલીઝ થયું છે. આ વખતે બંને જોલી ફિલ્મમાં જોવા મળશે અને એકબીજાને ટક્કર આપતા જોવા મળશે. ટીઝર ખૂબ જ રસપ્રદ લાગી રહ્યું છે. અરશદ વારસી અને અક્ષય કુમાર ઉપરાંત, સૌરભ શુક્લા પણ ફિલ્મમાં જોવા મળશે.
જો ટીઝરની વાત કરીએ તો શરૂઆત કેસની સુનાવણીની જાહેરાત સાથે થાય છે. જેમાં મેરઠના જગદીશ ત્યાગી ઉર્ફે જોલી એટલે કે અરશદ વારસીનું નામ લેવામાં આવ્યું છે. આ પછી અરશદ વારસી સ્કૂટર ચલાવતો જોવા મળે છે અને પછી કોર્ટમાં. ત્યારબાદ સૌરભ શુક્લા ફરી એકવાર જજની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરે છે. આ પછી લખનૌના જગદેશ્વર મિશ્રા ઉર્ફે જોલી એટલે કે અક્ષય કુમાર બચાવ પક્ષના વકીલ તરીકે પ્રવેશ કરે છે. ત્યારબાદ બંને વચ્ચેનો કેસ અને ફિલ્મની રસપ્રદ વાર્તા શરૂ થાય છે. ટીઝરમાં ફિલ્મની વાર્તાની થોડી ઝલક જોવા મળી છે, જે દર્શાવે છે કે આ વખતે મજા ત્રણ ગણી વધુ થવાની છે.
સુભાષ કપૂર દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘જોલી એલએલબી 3’ 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર, અરશદ વારસી અને સૌરભ શુક્લા ઉપરાંત, હુમા કુરેશી અને અમૃતા રાવ પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. લોકો આ ફિલ્મને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે અને તેઓ આ ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
આ પહેલા ફિલ્મના બે ભાગ રિલીઝ થઈ ચૂક્યા છે
આ ફિલ્મ ‘જોલી એલએલબી’ ફ્રેન્ચાઈઝીનો ત્રીજો ભાગ છે. આ પહેલા પણ આ જ નામથી બે ફિલ્મો રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. સૌ પ્રથમ, ‘જોલી એલએલબી’ વર્ષ 2013 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં અરશદ વારસી, સૌરભ શુક્લા અને બોમન ઈરાની મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા. આ પછી, ફિલ્મનો બીજો ભાગ 2017 માં રિલીઝ થયો હતો.
આમાં, અક્ષય કુમાર અરશદ વારસીને બદલે જોલીની ભૂમિકામાં જોવા મળ્યો હતો. અક્ષય કુમાર સાથે અન્નુ કપૂર, હુમા કુરેશી અને સૌરભ શુક્લા મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા છે. હવે લગભગ આઠ વર્ષ પછી, ફિલ્મનો ત્રીજો ભાગ રિલીઝ થવા જઈ રહ્યો છે. આમાં, પહેલી અને બીજી બંને ફિલ્મોના મુખ્ય પાત્રો એટલે કે અરશદ વારસી અને અક્ષય કુમાર જોવા મળશે.