એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની નવી બ્રાન્ડ ઓળખ અને ડિઝાઈનનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું

ટાટા ગ્રૂપની માલિકીની એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસે બુધવારે તેની નવી બ્રાન્ડ ઓળખ અને નવનિર્માણનું અનાવરણ કર્યું, જેમાં મુખ્યત્વે નારંગી અને પીરોજ રંગોનો સમાવેશ થાય છે. એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ એઆઈએક્સ કનેક્ટ (અગાઉ એર એશિયા ઈન્ડિયા) ને પોતાની સાથે મર્જ કરવાની પ્રક્રિયામાં છે અને એન્ટિટી ટાટા ગ્રુપની ઓછી કિંમતની કેરિયર હશે. એર ઈન્ડિયાએ તેની નવી બ્રાન્ડ ઓળખ જાહેર કર્યાના બે મહિના પછી મુંબઈ એરપોર્ટ પર નવી વિઝ્યુઅલ ઓળખનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

Dear Guests, Fasten your seatbelts for the moment we’ve all been waiting for. We’re thrilled to unveil the new X factor in Indian aviation – the new livery of Air India Express. #FlyAsYouAre #TailsOfIndia pic.twitter.com/Vif5GDQJlH — Air India Express (@AirIndiaX) October 18, 2023

એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસે એક જણાવ્યું હતું કે, એરલાઈનની નવી વિઝ્યુઅલ ઓળખમાં નારંગી અને પીરોજના ઊર્જાસભર અને પ્રીમિયમ રંગો છે, જેમાં એક્સપ્રેસ ટેન્જેરીન અને એક્સપ્રેસ આઈસ બ્લુ ગૌણ રંગો છે. નારંગી એ એરલાઇનની ઉત્તેજના અને બ્રાન્ડ મૂલ્યોનું પ્રતીક છે. પીરોજ એ સંવેદનશીલતાનું પ્રતીક છે. એરલાઇનના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રથમ નવા બોઇંગ 737-8 એરક્રાફ્ટની લિવરી બાંધણી ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇનથી પ્રેરિત છે.

Get ready for a bold new era of style and innovation. Presenting the new #AirIndiaExpress logo! #FlyAsYouAre pic.twitter.com/82ODFdKNse — Air India Express (@AirIndiaX) October 18, 2023

આગામી એરક્રાફ્ટને સામેલ કરવામાં આવી રહી છે તેમાં અજરખ, પટોળા, કાંજીવરમ, કલમકારી વગેરે સહિત અન્ય પરંપરાગત પેટર્નથી પ્રેરિત ડિઝાઇન હશે, જે ભારતની કલાત્મક વિવિધતાને પ્રદર્શિત કરશે. એરલાઇનની ‘પેટર્ન ઓફ ઇન્ડિયા’ થીમ રાષ્ટ્રની ભાવનાને સમાવે છે અને તેની વાર્તાઓ વિઝ્યુઅલ પ્રવાસ દ્વારા શેર કરે છે.

“Tonight, we are not just unveiling a new brand; we are sharing with you a narrative and a vision. About who we are and what we want to be. We are truly privileged to be New India’s Smart Connector” – Mr Aloke Singh#FlyAsYouAre pic.twitter.com/kt0Nzu8qZp — Air India Express (@AirIndiaX) October 18, 2023

એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આલોક સિંઘે જણાવ્યું હતું કે રિ-બ્રાન્ડિંગ તેની મહત્વાકાંક્ષી વૃદ્ધિ અને પરિવર્તન યાત્રામાં એક નવો તબક્કો દર્શાવે છે, જે બોઇંગ B737-8 એરક્રાફ્ટના ઇન્ડક્શન સાથે શરૂ થશે. આગામી 15 મહિનામાં 50 એરક્રાફ્ટને કાફલામાં સામેલ કરવામાં આવનાર છે અને અમે ટૂંકા ગાળામાં તેનું કદ બમણું કરીશું. આગામી પાંચ વર્ષમાં અમારું લક્ષ્ય ભારતમાં સ્થાનિક અને ટૂંકા અંતરના આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ફેલાયેલા નેટવર્ક સાથે આશરે 170 નેરો-બોડી એરક્રાફ્ટના કાફલા સુધી પહોંચવાનું છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. એર ઈન્ડિયાના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કેમ્પબેલ વિલ્સને જણાવ્યું હતું કે એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ અને એર એશિયા ઈન્ડિયાનું મર્જર હવે અંતિમ તબક્કામાં છે.

All tuned in for the grand launch of our new signature brand Sonic. The excitement is palpable, and the energy is electrifying! #AirIndiaExpress pic.twitter.com/jkRfJBDXW6 — Air India Express (@AirIndiaX) October 18, 2023



‘સ્માર્ટ કનેક્ટર ઓફ ધ ન્યૂ ઈન્ડિયા’ તરીકે એરલાઈને મધ્ય પૂર્વ અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા ક્ષેત્રમાં તેના નેટવર્કને વિસ્તારવા તેમજ સ્થાનિક ભારતીય બજારમાં મજબૂત સ્થાન બનાવવાની તેની ઈરાદાની જાહેરાત કરી છે. ટાટાની માલિકીની એર ઈન્ડિયાની બંને પેટાકંપનીઓ એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ અને એરએશિયા ઈન્ડિયાએ નવા બોઈંગ 737-8 એરક્રાફ્ટ પર ‘એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ’ તરીકે સામાન્ય બ્રાન્ડિંગનું અનાવરણ કર્યું.

“We are proud to present the refreshed brand identity for Air India Express, a vitally important part of the Air India Group and New India’s Smart Connector. Charged with providing the best value, accessibility, and enhanced connectivity in the domestic and short-haul… pic.twitter.com/1PBJSUmWBr — Air India Express (@AirIndiaX) October 18, 2023



આધુનિક દેખાવ અને બોલ્ડ, બ્રાઇટ કલર્સ અને એરક્રાફ્ટ લિવરી સાથે એરલાઇન મહેમાનોને ફ્લાય એઝ યુ આર માટે આમંત્રિત કરે છે. સ્થાનો, લોકો અને સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે અર્થપૂર્ણ જોડાણો બનાવીને પોતાના માટે ઘર્ષણ રહિત અને ડિજિટલી સક્ષમ મુસાફરી બનાવીને અલગ કરવાનો ઈરાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ભવ્ય અનાવરણ, જ્યાં કેમ્પબેલ વિલ્સન, ચેરમેન, એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ અને આલોક સિંઘ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસે પ્રથમ તદ્દન નવા બોઈંગ 737-8 પર તાજી બ્રાન્ડ ઓળખ, લોગો અને એરક્રાફ્ટ લિવરીને અનાવરણ કર્યું.