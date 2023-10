ન્યૂઝીલેન્ડે બાંગ્લાદેશને 149 રનથી હરાવ્યું, સતત ચોથી જીત

ન્યૂઝીલેન્ડે વર્લ્ડ કપ 2023ની 16મી મેચમાં બાંગ્લાદેશને 149 રનથી હરાવીને ટૂર્નામેન્ટમાં સતત ચોથી જીત મેળવી હતી. મેચમાં પહેલા ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોએ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું અને પછી બોલિંગ વિભાગે તબાહી મચાવીને બાંગ્લાદેશને 139 રનમાં આઉટ કરી દીધી. ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી કિવી ટીમે 50 ઓવરમાં 6 વિકેટે 288 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ તરફથી ગ્લેન ફિલિપ્સે 71 રન અને કેપ્ટન ટોમ લાથમે 68 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે બોલિંગમાં ફર્ગ્યુસન અને સેન્ટનરે 3-3 વિકેટ લીધી હતી. રનનો પીછો કરવા આવેલી બાંગ્લાદેશની ટીમ 34.4 ઓવરમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમ માટે રહેમત શાહે સૌથી મોટી 36 રનની ઇનિંગ રમી જેમાં 1 ફોરનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે જ ટીમનો કોઈપણ બેટ્સમેન મોટી ઈનિંગ રમી શક્યો નહોતો. ટીમે શરૂઆતથી અંત સુધી સતત વિકેટો ગુમાવી હતી.

