એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટનું કોચીમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ!

કોચી: ગુરુવારે એક મોટી ઉડ્ડયન દુર્ઘટના ટળી, જ્યારે લગભગ 160 મુસાફરોને લઈને જતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટે હવામાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા કેરળના કોચી ખાતે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું. ફ્લાઇટ AIE 398, સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહથી ઉડાન ભરી હતી અને કોઝીકોડ જતી હતી. પાઇલટને માર્ગમાં વિમાનના લેન્ડિંગ ગિયરમાં સમસ્યા જણાઈ. ઝડપથી કાર્યવાહી કરીને, પાયલોટે કોચીન આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર તાત્કાલિક ડાયવર્ઝન અને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ માટે પરવાનગી માંગી. ડિસ્ટ્રેસ કોલ મળ્યા પછી એરપોર્ટ અધિકારીઓએ તાત્કાલિક સંપૂર્ણ ઇમરજન્સી પ્રોટોકોલ સક્રિય કર્યા.
સાવચેતીના પગલા તરીકે ફાયર અને રેસ્ક્યૂ ટીમો, તબીબી સ્ટાફ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓને રનવે પર તૈનાત રાખીને, વિમાન સવારે 9.07 વાગ્યે સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું. લેન્ડિંગ પછી, વિમાનના વિગતવાર નિરીક્ષણમાં જાણવા મળ્યું કે તેના બે ટાયર ફાટી ગયા હતા, જે ખામીની ગંભીરતાની પુષ્ટિ કરે છે અને ફ્લાઇટ ક્રૂ દ્વારા કોચી તરફ વાળવાનો સમયસર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (CIAL) ના અધિકારીઓએ કટોકટી પ્રતિભાવ અને ઉતરાણ પછીની પ્રક્રિયાઓનું સંકલન કર્યું, ખાતરી કરી કે મુસાફરોને ટર્મિનલ પર સુરક્ષિત રીતે લઈ જવામાં આવ્યા. એરપોર્ટના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે બધી કટોકટી પ્રણાલી કાર્યરત હતી અને યોજના મુજબ કાર્યરત હતી. ત્યારથી બધા મુસાફરોને એરપોર્ટ લાઉન્જમાં રાખવામાં આવ્યા છે કારણ કે તેમની આગળની મુસાફરી માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કાં તો વહેલી તકે કોઝિકોડ માટે વૈકલ્પિક ફ્લાઇટ ચલાવવા અથવા યોગ્ય ગ્રાઉન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસ્થા કરવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. ફ્લાઇટમાં વિલંબ અથવા રદ થવાના કિસ્સામાં, એરલાઇને ખાતરી આપી છે કે મુસાફરોને કોઝિકોડ સુધી રોડ માર્ગે લઈ જવામાં આવશે, જે કોચીથી લગભગ સાત કલાકના અંતરે છે. એરલાઇનના પ્રતિનિધિઓ મુસાફરો માટે નાસ્તા અને સહાયનું પણ સંકલન કરી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ વધુ અપડેટ્સની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ફ્લાઇટ ક્રૂ દ્વારા ઝડપી નિર્ણય લેવાનું મહત્વ અને એરપોર્ટ ઇમરજન્સી સિસ્ટમ્સની તૈયારી પર ભાર મૂક્યો, જેણે સાથે મળીને ગંભીર અકસ્માત ટાળવામાં મદદ કરી.