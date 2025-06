અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં વિજય રૂપાણીનું દુઃખદ અવસાન

ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું છે. તેઓ તેમની પુત્રીને મળવા લંડન જઈ રહ્યા હતા. વિમાનમાં ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 242 લોકો સવાર હતા. વિજય રૂપાણી ગુજરાતના 16મા મુખ્યમંત્રી રહ્યા છે. તેઓ 2016 થી 2021 દરમિયાન બે વાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. વિમાન દુર્ઘટના પર ભાજપના સાંસદ રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું કે આ શોકનો સમય છે. અમારા ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી પણ વિમાનમાં સવાર હતા. અમે દુઃખી છીએ અને જીવ ગુમાવનારાઓ પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ.

#BREAKING Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani lost his life in the Air India plane crash near Ahmedabad. He was among the passengers on the London-bound Air India Boeing 787-8 Dreamliner, which crashed shortly after takeoff from Ahmedabad airport pic.twitter.com/yhbHdoelrs

— IANS (@ians_india) June 12, 2025