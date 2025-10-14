ADGP પૂરણ કુમાર પછી ASI એ આત્મહત્યા કરી

હરિયાણાના રોહતકમાં સાયબર સેલમાં તૈનાત એક આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (ASI) એ પોતાને ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી. પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી ત્રણ પાનાની સુસાઇડ નોટ અને એક વીડિયો સંદેશ મળી આવ્યો. મૃતક ASI એ પોતાની સુસાઇડ નોટમાં સ્વર્ગસ્થ IPS અધિકારી વાય. પૂરણ કુમાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. તેમણે લખ્યું હતું કે વાય. પૂરણ કુમાર ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ હતા અને જાતિવાદનો ઉપયોગ કરીને સિસ્ટમને હાઇજેક કરી રહ્યા હતા.
નોંધમાં, ASI એ જણાવ્યું હતું કે તેમણે ભ્રષ્ટ સિસ્ટમ સામે પોતાનો જીવ બલિદાન આપ્યો હતો અને પરિવારના કાર્યોની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતક ASI IPS વાય. પૂરણ કુમારના ગનમેન સુશીલ કુમાર સાથે સંકળાયેલા એક મુખ્ય કેસ માટે તપાસ ટીમનો ભાગ હતા.
ASI પાસે એક સુસાઇડ નોટ અને એક વીડિયો સંદેશ મળી આવ્યો હતો. સુસાઇડ નોટમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે IPS અધિકારી વાય પૂરણ કુમાર ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ હતા અને તેઓ જાતિવાદનો ઉપયોગ કરીને સિસ્ટમને હાઇજેક કરી રહ્યા હતા.