અફઘાનિસ્તાન ફાસ્ટ બોલર શાપૂર ઝદરાનનું ભારતમાં સારવાર દરમિયાન નિધન

અફઘાનિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શાપૂર ઝદરાનનું 38 વર્ષની વયે લાંબી બીમારી બાદ અવસાન થયું છે. ઝદરાન, જે દુર્લભ રોગ HLH થી પીડાતા હતા, છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી ભારતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે તેમના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે, તેમને દેશના ક્રિકેટના પાયાના વ્યક્તિઓમાંના એક ગણાવ્યા છે.
મંગળવારે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. દેશના ક્રિકેટના સ્થાપકોમાંના એક, ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર શાપૂર ઝદરાનનું 38 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેઓ લાંબા સમયથી એક દુર્લભ અને જીવલેણ બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) એ સોશિયલ મીડિયા પર તેમના મૃત્યુના સમાચાર શેર કર્યા અને તેમની ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી.
શાપૂર ઝદરાન જાન્યુઆરી 2018 થી ભારતીય હોસ્પિટલમાં સઘન સંભાળ (ICU) માં હતા. ગયા ઓક્ટોબરમાં અફઘાનિસ્તાનમાં તેમની તબિયત બગડ્યા બાદ તેમના ભાઈ ગમાઈ ઝદરાન અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અસગર અફઘાન તેમને સારવાર માટે ભારત લાવ્યા હતા.
તેમણે એક દુર્લભ રોગ સામે લડતા પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો
ઝદરાન હિમોફેગોસાયટીક લિમ્ફોહિસ્ટિઓસાયટોસિસ (HLH) નામની દુર્લભ બીમારીથી પીડાતા હતા. આ એક ગંભીર બીમારી છે જેમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ અસામાન્ય રીતે સક્રિય થઈ જાય છે અને પોતાના અંગો પર હુમલો કરવાનું શરૂ કરે છે. તેમના પરિવારના જણાવ્યા મુજબ ગંભીર ચેપને કારણે તેમની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. તેમના ભાઈ ગમાઈ ઝદરાને અગાઉ કહ્યું હતું કે,”તે ખૂબ જ ગંભીર ચેપ હતો. ચેપ તેમના આખા શરીરમાં ફેલાઈ ગયો હતો, જેમાં ક્ષય રોગનો પણ સમાવેશ થાય છે. ચેપ તેમના મગજ સુધી પહોંચી ગયો હતો.” તેમની સ્થિતિમાં થોડા સમય માટે સુધારો થયો અને તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી, પરંતુ ચેપ ફરીથી ઝડપથી ફેલાઈ ગયો. ત્યારબાદ તેમને ફરીથી ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમણે તેમના 39મા જન્મદિવસના એક દિવસ પહેલા અંતિમ શ્વાસ લીધા.
શાપૂર અફઘાન ક્રિકેટના શરૂઆતના હીરોમાંના એક હતા
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શાપૂર ઝદરનના નિધન પર ખૂબ જ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે. શાપૂર ઝદરન અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટના સ્થાપક પિતાઓમાંના એક હતા. તેમના સમર્પણ, જુસ્સા અને અટલ પ્રતિબદ્ધતાએ આપણા દેશમાં ક્રિકેટના વિકાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની પ્રસિદ્ધિમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
બોર્ડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “તેમની કારકિર્દી દરમિયાન શાપૂરે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટનું સન્માન, હિંમત અને ગર્વથી સેવા કરી. મેદાનની બહાર પણ તેઓ યુવા ખેલાડીઓ અને ક્રિકેટ ચાહકો માટે પ્રેરણારૂપ હતા. તેમનો સંઘર્ષ, દૃઢ નિશ્ચય અને રમત પ્રત્યેનો પ્રેમ પેઢીઓને મોટા સપના જોવા માટે પ્રેરણા આપતો રહેશે.”
તે ઐતિહાસિક વર્લ્ડ કપ વિજયનો હીરો બન્યો
શાપૂર ઝદરનનું નામ અફઘાન ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. 2015ના ODI વર્લ્ડ કપમાં સ્કોટલેન્ડ સામેની રોમાંચક મેચમાં, તેમણે અંતિમ ઓવરમાં વિજયી રન બનાવ્યા, જેનાથી અફઘાનિસ્તાનને તેનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ વિજય મળ્યો. વિજય પછી તેમના હાથ લંબાવેલા ઉજવણીને હજુ પણ અફઘાન ક્રિકેટમાં સૌથી યાદગાર ક્ષણોમાંની એક માનવામાં આવે છે.