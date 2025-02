અદાણી ગ્રુપ માયો ક્લિનિક સાથે મળીને સસ્તી, વિશ્વસ્તરીય આરોગ્ય સુવિધાઓ સ્થાપશે

અમદાવાદ: અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ અદાણી હેલ્થ સિટી (AHC) ઇન્ટિગ્રેટેડ હેલ્થ કેમ્પસ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેનો અમલ ગ્રુપના બિન-લાભકારી આરોગ્ય સંભાળ એકમ દ્વારા કરવામાં આવશે.

Proud to launch Adani Health City in partnership with Mayo Clinic, pioneering world-class medical research, affordable healthcare & education. Starting with two 1000-bed hospitals and medical colleges in Ahmedabad & Mumbai, we are on a mission to bring cutting-edge medical… pic.twitter.com/KQ6Xoql3FH

