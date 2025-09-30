ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલા ED સમક્ષ હાજર

ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન કેસના સંદર્ભમાં અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલા હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સમક્ષ હાજર થઈ છે.

URVASHI RAUTELA.(photo:instagram)

 

ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સતત સેલિબ્રિટીઓને સમન્સ પાઠવી રહ્યું છે. અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલા ફરી એકવાર ED સમક્ષ હાજર થઈ છે. ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન 1xbet ની તપાસના સંદર્ભમાં ઉર્વશી હવે ED મુખ્યાલય પહોંચી છે.

ઉર્વશી આ પ્લેટફોર્મ માટે ભારતની રાજદૂત છે

ઉર્વશી આ પ્લેટફોર્મ માટે ભારતીય રાજદૂત છે, જે કેરેબિયન ટાપુ કુરાકાઓમાં નોંધાયેલ છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીએ PMLA ની જોગવાઈઓ હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધવાનું શરૂ કર્યું છે. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં, ED એ યુવરાજ સિંહ, સુરેશ રૈના, રોબિન ઉથપ્પા અને શિખર ધવન જેવા ક્રિકેટરો તેમજ અભિનેતા સોનુ સૂદ, મીમી ચક્રવર્તી (ભૂતપૂર્વ TMC સાંસદ) અને અંકુશ હઝરા (બંગાળી સિનેમા) ની પૂછપરછ કરી છે.

બૉલિવૂડ સેલેબ્સ સિવાય આ મામલે કેટલાક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR