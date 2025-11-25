અભિનેત્રી સેલિના પહોંચી મુંબઈ કોર્ટ, પતિ પર લગાવ્યો ઘરેલુ હિંસાનો આરોપ

બોલિવૂડ અભિનેત્રી સેલિના જેટલીએ મુંબઈની એક કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. તેણીએ પોતાના પતિ પર ઘરેલુ હિંસાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
બોલિવૂડ અભિનેત્રી સેલિના જેટલીએ મુંબઈની એક કોર્ટમાં તેના પતિ પીટર હાગ સામે ઘરેલુ હિંસાનો આરોપ લગાવીને ફરિયાદ દાખલ કરી છે. તેણીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તે તેના પતિ દ્વારા ભાવનાત્મક, શારીરિક, જાતીય અને મૌખિક દુર્વ્યવહારનો ભોગ બની છે.
સેલિના જેટલીએ તેના પતિ પર આરોપ લગાવ્યો
સેલિના જેટલીની અરજી મંગળવારે કોર્ટમાં સુનાવણી માટે આવી હતી. કોર્ટે પીટર હાગને નોટિસ જારી કરીને 12 ડિસેમ્બરની સુનાવણી નક્કી કરી હતી. જેટલીએ એક કાયદાકીય પેઢી દ્વારા અરજી દાખલ કરી હતી. તેણીની અરજીમાં, તેણીએ પીટર હાગ પર ઘરેલુ હિંસા અને ક્રૂરતાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
હિંસાને કારણે ઘર છોડવાની ફરજ પડી
47 વર્ષીય અભિનેત્રીનો દાવો છે કે તેના પતિએ તેનું શારીરિક અને માનસિક શોષણ કર્યું હતું, જેના કારણે તેને ઑસ્ટ્રિયામાં રહેલું પોતાનું ઘર છોડીને ભારત પરત ફરવાની ફરજ પડી હતી. પોતાની અરજીમાં, ભૂતપૂર્વ મિસ ઇન્ડિયાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે લગ્ન પછી, તેના પતિએ તેને કામ કરતા અટકાવી હતી. આ દંપતીએ સપ્ટેમ્બર 2010 માં લગ્ન કર્યા હતા અને તેમને ત્રણ બાળકો છે.
પતિએ છૂટાછેડા માટે અરજી કરી છે
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “પીટર હાગ એક સંયમિત વ્યક્તિ છે. તેને ગુસ્સો આવે છે અને દારૂ પીવાની આદત છે. આના કારણે સેલિના જેટલી તણાવમાં છે.” અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે હાગે આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં ઑસ્ટ્રિયન કોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે અરજી કરી હતી.
સેલિના જેટલી આ માંગણીઓ કરે છે
સેલિના જેટલીએ માંગ કરી છે કે તેના પતિ તેને ₹50 કરોડ વળતર અને ₹10 લાખ માસિક ભરણપોષણ આપે. તેણીએ તેના ત્રણ બાળકોને મળવાની પરવાનગી પણ માંગી છે, જે હાલમાં ઑસ્ટ્રિયામાં તેમના પિતા સાથે રહે છે.
સેલિના જેટલીની પોસ્ટ
આ દરમિયાન, સેલિના જેટલીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી છે, જેમાં તેણે તેના પરિવાર અને પતિ વિશે ઘણી બધી વાતો લખી છે. તેણે લખ્યું છે કે તેના કોઈ માતા-પિતા નથી અને તે સંપૂર્ણપણે એકલી છે. અને જે વ્યક્તિ તેને સૌથી વધુ પ્રેમ કરતી હતી તે પણ તેની સાથે નથી.