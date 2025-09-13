અભિનેત્રી અંકિતા લોખંડેનો પતિ વિક્કી જૈન હોસ્પિટલમાં દાખલ

ટીવી અભિનેત્રી અંકિતા લોખંડેના પતિ વિક્કી જૈન હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેમાં તેઓ ઘાયલ જોવા મળી રહ્યા છે.
અભિનેત્રી અંકિતા લોખંડેના પતિ વિક્કી જૈન હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. હોસ્પિટલમાંથી તેમનો એક વીડિયો સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર હંગામો મચી ગયો છે. વીડિયોમાં તેમના હાથ પર પાટો બાંધેલો જોવા મળે છે, જે તેમના ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કરી રહ્યું છે.
ટીવી એક્ટર સમર્થ જુરેલે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી શેર કરી છે. આમાં અંકિતા લોખંડેના પતિ વિક્કી જૈન હોસ્પિટલમાં બેડ પર પડેલા જોવા મળે છે. તેમના હાથ પર પાટો બાંધેલો જોઈ શકાય છે. વીડિયોમાં સમર્થને ‘બાય વિક્કી ભાઈ, બાય’ કહેતા સાંભળી શકાય છે. આનો જવાબ આપતા વિક્કીએ તરત જ કહ્યું, ‘બાય મત બોલ યાર.’ પછી સમર્થે તેને સાંત્વના આપી અને કહ્યું, ‘મતલબ, હું તમને 2 કલાકમાં મળીશ.’ આ સુંદર વાતચીતથી વિક્કીની હાલતથી ચિંતિત ચાહકોને થોડી રાહત મળી. વીડિયો શેર કરતા સમર્થે કેપ્શનમાં લખ્યું, ‘મોટા ભાઈ, જલ્દી સ્વસ્થ થાઓ મારા ટોની સ્ટાર્ક.’
અંકિતા લોખંડે અને વિકી જૈનના લગ્ન વાત કરીએ તો તેમના લગ્ન ડિસેમ્બર 2021 ના રોજ થયા હતા. કપલ તરીકે તેઓ રિયાલિટી ટીવી પર સાથે દેખાયા હતા. અંકિતા અને વિકી છેલ્લે ‘લાફ્ટર શેફ્સ 2’ માં સાથે જોવા મળ્યા હતા. તે જ સમયે, અંકિતા અને વિકીએ બિગ બોસ ૧૭ માં પણ સાથે ભાગ લીધો હતો. અંકિતા વિશે વાત કરીએ તો, તેને ‘પવિત્ર રિશ્તા’ સીરિયલથી વધુ ઓળખ મળી. આ સાથે, તે ફિલ્મ ‘મણિકર્ણિકા’ માટે પણ પ્રખ્યાત છે.