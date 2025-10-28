સતીષ શાહના નિધન પાછળનું સાચું કારણ જણાવ્યું આ અભિનેતાએ

પીઢ અભિનેતા સતીશ શાહના મૃત્યુના ત્રણ દિવસ પછી તેમના મૃત્યુનું કારણ સામે આવ્યું છે. તેમનું મૃત્યુ કિડની ફેલ્યોરને કારણે થયું ન હતું.અભિનેતા રાજેશ કુમારે મૃત્યુ પાછળનું સાચું કારણ જણાવ્યું.
બોલીવુડ જગત હજુ સુધી અભિનેતા સતીશ શાહના મૃત્યુના આઘાતમાંથી બહાર આવ્યું નથી. ચાર દિવસ પહેલા તેમના મૃત્યુના સમાચારથી સમગ્ર ઈન્ડસ્ટ્રીના લોકોએ તેમને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. શરૂઆતના અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમનું મૃત્યુ કિડની ફેલ્યોરથી થયું હતું, પરંતુ હવે તેમના નજીકના મિત્ર અને અભિનેતા રાજેશ કુમાર, જેમણે “સારાભાઈ વર્સિસ સારાભાઈ” માં તેમના પુત્રની ભૂમિકા ભજવી હતી, તેમણે ખુલાસો કર્યો છે કે સતીશ શાહનું મૃત્યુ કિડની ફેલ્યોરથી નહીં, પરંતુ અચાનક હાર્ટ એટેકથી થયું હતું.
રાજેશ કુમારે સાચું કારણ જણાવ્યું
રાજેશ કુમારે બોલિવૂડ હંગામાને જણાવ્યું કે સતીશ શાહની કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી સંપૂર્ણ રીતે સફળ રહી અને તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ રહ્યો હતો. તેમણે કહ્યું,”સતીશ જીનું સ્વાસ્થ્ય નિયંત્રણમાં હતું. કિડનીની સમસ્યા નિયંત્રણમાં આવી ગઈ હતી. તેમની સ્થિતિ સ્થિર હતી, પરંતુ અચાનક હૃદયરોગના હુમલાને કારણે તેમનું અવસાન થયું.” રાજેશે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે અભિનેતાનું તેમના ઘરે બપોરનું ભોજન કરતી વખતે અવસાન થયું. થોડા સમય પછી, તેમને અચાનક છાતીમાં દુખાવો થયો અને તેઓ પડી ગયા.
અભિનેતાના અચાનક અવસાનથી તેમના સહ કલાકારો, મિત્રો અને ચાહકોને ઊંડા આઘાત લાગ્યો છે. રાજેશ કુમારે કહ્યું કે છેલ્લા 24 કલાક તેમના માટે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું,”તે દુઃખદ છે, પરંતુ લોકોએ સત્ય જાણવું જોઈએ: સતીશ જીનું અવસાન કિડની ફેલ્યોરથી નહીં, હૃદયરોગના હુમલાથી થયું હતું.”
25 ઓક્ટોબરના રોજ સતીશ શાહના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા. તેમના મૃત્યુ પછી, સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ અફવાઓ ફેલાવા લાગી. કેટલાક લોકોએ તેનું કારણ કિડની ફેલ્યોર હોવાનું જણાવ્યું હતું, જ્યારે કેટલાક લોકોએ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સંબંધિત ગૂંચવણોને જવાબદાર ગણાવી હતી. જોકે, સતીશ શાહના નજીકના સહયોગીના નિવેદનથી હવે બધી અટકળોનો અંત આવ્યો છે.