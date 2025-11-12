અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની હવે ઘરે થશે સારવાર, હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ

પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને હવે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે તેમની સારવાર ઘરે જ ચાલુ રહેશે. પરિવાર ઇચ્છતો હતો કે ઘરેથી તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી શકાય, તેથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. હોસ્પિટલે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે એક સત્તાવાર નિવેદન પણ બહાર પાડ્યું છે.
પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. બોબી દેઓલ તેમને એમ્બ્યુલન્સમાં ઘરે લઈ ગયા. તેમના પરિવારે તેમની તબિયતમાં સતત સુધારો થઈ રહ્યો હોવાની જાણ કરી છે. અમર ઉજાલાના એક અહેવાલ પ્રમાણે ડૉ. પ્રતિક સમદાનીએ અભિનેતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે નવીનતમ માહિતી આપતા કહ્યું, “ધર્મેન્દ્રજી ઘણા સમયથી મારી દેખરેખ હેઠળ છે. તેમને હવે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે, પરંતુ તેમની સારવાર ઘરે જ ચાલુ રહેશે.” હોસ્પિટલે એક સત્તાવાર નિવેદન પણ બહાર પાડ્યું છે.
ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્ય અંગે માહિતી આપતા ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું કે તેમને રજા આપવાનો નિર્ણય તેમના પરિવારનો હતો, તેથી તેમના આરામ અને પરિવારની સંભાળને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને ઘરે મોકલવામાં આવ્યા છે. પરિવાર ઇચ્છતો હતો કે તેઓ ઘરેથી તેમના સ્વાસ્થ્યનું નિરીક્ષણ કરી શકે, તેથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. ડોકટરોની એક ટીમ સમયાંતરે ઘરે તેમના સ્વાસ્થ્યનું નિરીક્ષણ કરતી રહેશે. પરિવારના સભ્યો પણ સતત તેમની સાથે છે.
હોસ્પિટલ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “ધર્મેન્દ્રજીને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે અને તેઓ ઘરે જ આરામ અને સારવાર ચાલુ રાખશે. અમે મીડિયા અને સામાન્ય જનતાને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે કૃપા કરીને કોઈપણ અટકળોથી દૂર રહે અને આ સમયે તેમની અને તેમના પરિવારની ગોપનીયતાનો આદર કરે. અમે તેમના સતત સ્વસ્થ થવા, સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય માટે દરેકના પ્રેમ, પ્રાર્થના અને શુભેચ્છાઓ માટે ખૂબ આભારી છીએ. કૃપા કરીને તેમનો આદર કરો – કારણ કે તેઓ તમને બધાને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા.”