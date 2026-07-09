અમેરિકામાં લોરેન્સ ગેંગ સામે મોટી કાર્યવાહી,અનેક ગંભીર આરોપો પર ચાર્જશીટ દાખલ

અમેરિકામાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તેમની વિરુદ્ધ હત્યા, ખંડણી અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી જેવા ગંભીર આરોપોમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે.
અમેરિકાની એક ગ્રાન્ડ જ્યુરીએ લોરેન્સ બિશ્નોઈ અને તેની ગેંગ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ચાર્જશીટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જેલમાં હોવા છતાં, લોરેન્સ બિશ્નોઈએ તેની ગેંગ ચલાવી અને તેનું નેટવર્ક અનેક દેશોમાં વિસ્તર્યું. અમેરિકાનો દાવો છે કે લોરેન્સ બિશ્નોઈની ગેંગ ભારત, અમેરિકા, કેનેડા, યુકે, યુરોપ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ફેલાયેલી હતી. એવો આરોપ છે કે આ ગેંગ હત્યા, ગોળીબાર, ખંડણી, ડ્રગ્સની તસ્કરી, અપહરણ અને માનવ તસ્કરી જેવા ગુનાઓમાં સામેલ હતી.
લોરેન્સ બિશ્નોઈ પોતાની ગેંગ કેવી રીતે ચલાવે છે?
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, લોરેન્સ બિશ્નોઈ જેલમાંથી મોબાઈલ ફોન અને ઈન્ટરનેટ કોલિંગનો ઉપયોગ કરીને પોતાની ગેંગ ચલાવતો હતો. એવો આરોપ છે કે આ ગેંગ સોશિયલ મીડિયા પર હિંસક ઘટનાઓની જવાબદારી સ્વીકારીને લોકોમાં ભય ફેલાવતી હતી. અમેરિકાનો દાવો છે કે આ ગેંગ ધનિક ઉદ્યોગપતિઓ અને સેલિબ્રિટીઓને ધમકી આપીને કરોડો રૂપિયા પડાવતી હતી. વોટ્સએપ અને વોઇસ મેસેજ દ્વારા જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી.
લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ પર કયા આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા?
લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ કોકેન, હેરોઈન અને મેથામ્ફેટામાઈનની અમેરિકા અને કેનેડામાં દાણચોરી કરતી હોવાનો આરોપ છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ ગેંગ અન્ય ડ્રગ ગેંગ પાસેથી પણ ડ્રગ્સ ખંડણી માંગતી હતી અને વેચતી હતી. એવો આરોપ છે કે પંજાબના ગરીબ અને સગીર યુવાનોને પૈસા અને ખ્યાતિના વચન આપીને ગેંગમાં ફસાવ્યા હતા. વફાદાર ગેંગના સભ્યોને કથિત રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને કેનેડા મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ગોલ્ડી બ્રાર, રોહિત ગોદારાના નામ પણ સામે આવ્યા
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો દાવો છે કે ગોલ્ડી બ્રાર, રોહિત ગોદારા અને અન્ય આરોપીઓ વિદેશમાં ગેંગની પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરતા હતા. યુએસ એજન્સીઓએ ગુપ્ત માહિતી આપનારાઓ અને ગુપ્ત કામગીરી દ્વારા કથિત ખંડણી અને ડ્રગ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. ચાર્જશીટમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને યુનાઇટેડ કિંગડમના અનેક ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી લાખો ડોલરની ખંડણીનો પણ ઉલ્લેખ છે. યુએસ સરકારે કોર્ટને આરોપીઓની ગુનાહિત સંપત્તિ, પૈસા, શસ્ત્રો અને અન્ય વસ્તુઓ જપ્ત કરવા વિનંતી કરી છે.
એફબીઆઈએ આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી
નોંધનીય છે કે યુએસ એજન્સી એફબીઆઈએ અગાઉ લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સામે ‘ઓપરેશન હાર્ડ બોલ’ ચલાવ્યું હતું. 7 જુલાઈના રોજ, એફબીઆઈ અને તેના ભાગીદારોએ કેલિફોર્નિયા અને અન્ય ઘણા સ્થળોએ કાર્યવાહી કરી હતી, જેમાં 20 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેઓએ પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ, શસ્ત્રો અને ડ્રગ્સ પણ જપ્ત કર્યા હતા. તેઓએ ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બ્રાર સામે પણ કાર્યવાહી કરી હતી અને તેની ધરપકડ માટે $50,000 (આશરે રૂ. 4.3 મિલિયન) સુધીના ઈનામની જાહેરાત કરી હતી.