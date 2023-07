મણિપુરમાં બે મહિલાઓની નગ્ન પરેડ કરવાના કેસમાં કુલ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મણિપુરના મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહે ગુરુવારે કહ્યું કે આ માનવતા વિરુદ્ધ ગુનો છે. અમે વીડિયો જોયા બાદ તરત જ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. સવારે એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, હવે વધુ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મણિપુર પોલીસે ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું કે આ કેસમાં વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જે બાદ આ કેસમાં કુલ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અન્ય આરોપીઓને વહેલી તકે પકડવા માટે પોલીસ તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. દરોડા ચાલુ છે. બીજી તરફ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે વિડિયો અમારા ધ્યાન પર આવતા જ અમે આરોપીઓને ઓળખી લીધા અને કાર્યવાહી કરી. અમે એક મિનિટ પણ બગાડ્યો નથી. કોઈને દોષિત છોડવામાં આવશે નહીં.

Manipur Viral Video Case | Three more main accused of the heinous crime of abduction and gang rape under Nongpok Sekmai PS, Thoubal District have been arrested today. So a total of four persons have been arrested till now. The State Police is making all-out efforts to arrest the… — ANI (@ANI) July 20, 2023



મણિપુરના રાજ્યપાલે માહિતી લીધી

આ મામલે મણિપુરના રાજ્યપાલ અનુસુયા ઉઇકેએ કહ્યું કે આ ઘટના નિંદનીય છે. મેં ડીજીપીને ફોન કરીને તમામ આરોપીઓની વહેલી તકે ધરપકડ કરવા સૂચના આપી હતી. મેં તેને પૂછ્યું કે જે પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે ત્યાં કોઈ કાર્યવાહી કેમ કરવામાં આવી નથી. જો પોલીસકર્મીઓ દોષિત જણાશે તો તેમની સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Manipur Viral Video Case | A total of four persons have been arrested till now. The State Police is making all-out efforts to arrest the other culprits at the earliest. Raids are continuing: Manipur Police pic.twitter.com/4lyg8zhkF3 — ANI (@ANI) July 20, 2023



સંવાદ દ્વારા જ ઉકેલ શક્ય છે

રાજ્યપાલે કહ્યું કે દરેક વ્યક્તિએ એક મંચ પર બેસીને પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવી જોઈએ, વાતચીત દ્વારા જ ઉકેલ મળી શકે છે. હિંસાથી કોઈને ફાયદો થતો નથી. સંવાદ દ્વારા જ ઉકેલ શક્ય છે. રાજ્યપાલે ડીજીપીને જો જરૂર પડે તો પીડિતોને વિશેષ સુરક્ષા આપવા પણ કહ્યું છે.



મણિપુરમાં વિરોધ પ્રદર્શન

આ ઘટનાના વિરોધમાં ઈન્ડીજીનસ ટ્રાઈબલ લીડર્સ ફોરમ (આઈટીએલએફ) એ ગુરુવારે મણિપુરમાં રેલી પણ કાઢી હતી. આ ઘટના 4 મેની છે. જેનો વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે બદમાશોનું ટોળું બે મહિલાઓની નગ્ન પરેડ કરી રહ્યું છે. આરોપ છે કે મહિલાઓ સાથે ગેંગ રેપ પણ થયો છે.

#WATCH | Two people including the main culprit arrested, says Manipur CM N Biren Singh on viral video of women paraded naked pic.twitter.com/eWxQIyyq1V — ANI (@ANI) July 20, 2023



વિપક્ષે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા

આ ઘટનાનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ વિપક્ષ પણ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ સહિત અન્ય વિપક્ષી દળોએ મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહના રાજીનામાની અને રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાની માંગ કરી છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે મણિપુરમાં માનવતા મરી ગઈ છે. મહિલાઓ પર બળાત્કાર થઈ રહ્યો છે અને પીએમ મોદી ચૂપ બેઠા છે. તમને જણાવી દઈએ કે મણિપુરમાં બે મહિનાથી ચાલી રહેલી હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 160 લોકોના મોત થયા છે.