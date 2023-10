બાંગ્લાદેશમાં 2 ટ્રેનો વચ્ચે ભીષણ અકસ્માત, 13 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

બાંગ્લાદેશમાં એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના ઘટી છે. બાંગ્લાદેશમાં સોમવારે બે ટ્રેનો વચ્ચેની ભયાનક અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે મૃત્યુઆંક હજુ વધી શકે છે. રાજધાની ઢાકાથી લગભગ 80 કિલોમીટર (50 માઇલ) દૂર ભૈરબ ખાતે પેસેન્જર ટ્રેન માલસામાન ટ્રેન સાથે અથડાઈ ત્યારે ટ્રેન અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો હતો. મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. સમાચાર એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 13 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશી મીડિયા અનુસાર, મૃત્યુઆંક 20ને પાર કરી ગયો છે.

