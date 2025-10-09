કાનપુરમાં જોરદાર ધમાકો, બે સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ, અનેક ઘાયલ

ઉત્તર પ્રદેશના ફર્રુખાબાદ પછી, કાનપુરમાં એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો. મસ્જિદ પાસે પાર્ક કરેલા બે સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ થયો, જેમાં ઘણા લોકોના મોત થયા. એક મહિલા સહિત આઠ લોકો ઘાયલ થયા. ચારની હાલત ગંભીર છે અને તેમને લખનૌ રિફર કરવામાં આવ્યા છે. ફોરેન્સિક, બોમ્બ અને ATS ટીમો પહોંચી ગઈ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બંને સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટકો મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના મેસ્ટન રોડ પર મૂળગંજના બિસતખાનામાં બની હતી. સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને અધિકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી છે. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેનો અવાજ દૂર દૂર સુધી સંભળાયો. નજીકની મસ્જિદની દિવાલોને પણ નુકસાન થયું હતું. નજીકની ઘણી દુકાનોની ખોટી છત પણ તૂટી પડી હતી. પોલીસ સ્કૂટર માલિકોને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. વિસ્ફોટ થતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો.
Kanpur, Uttar Pradesh: In the Mishri Bazar area of Moolganj police station, two scooters exploded, causing them to be completely damaged. Four to five people were injured and taken for treatment. More details are awaited pic.twitter.com/b2OlEsD9Eb
— IANS (@ians_india) October 8, 2025
DGP રાજીવ કૃષ્ણને કાનપુર પોલીસ કમિશનર રઘુબીર લાલ અને અન્ય અધિકારીઓ પાસેથી ઘટના અંગે સંપૂર્ણ બ્રીફિંગ મળી. તેમણે અનેક સૂચનાઓ પણ જારી કરી. ડીજીપીએ ફોરેન્સિક ટીમને ઘટનાસ્થળેથી મળેલા નમૂનાઓનો રિપોર્ટ શક્ય તેટલી વહેલી તકે સુપરત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. લખનૌથી બે એટીએસ ટીમો કાનપુર પહોંચી. આ ટીમોએ સ્થાનિક પોલીસની મદદથી પુરાવા એકત્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું. એડીજી, કાયદો અને વ્યવસ્થાએ સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (એસટીએફ) ને પણ ચેતવણી આપી છે. ઘટનાસ્થળેથી મળેલા વિસ્ફોટક સામગ્રી અંગેના તપાસ અહેવાલની રાહ જોવાઈ રહી છે. એ પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે શું આ કોઈ મોટા ષડયંત્રનો ભાગ હતો કે પછી વિસ્ફોટકોને દિવાળીના ફટાકડા બનાવવા માટે સ્કૂટર પર લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા.
Kanpur, Uttar Pradesh: A heavy police force has been deployed and a search operation is underway, with officials breaking into shuttered shops for inspection following the scooter blast pic.twitter.com/pw7HQyLYDy
— IANS (@ians_india) October 8, 2025
કાનપુરના સીએમઓએ જણાવ્યું હતું કે આઠ લોકોને ઉર્સુલા હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર હતી અને તેમને લખનૌ રિફર કરવામાં આવ્યા છે. ચારેયને 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બે હાલમાં ઉર્સુલા હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે, જ્યારે બે અન્ય સારવાર બાદ ઘરે પરત ફર્યા છે.