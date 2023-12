સુખદેવસિંહ ગુગામેડી હત્યા કેસમાં 3ની ધરપકડ થઇ

રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના પ્રમુખ સુખદેવ ગોગામેડી હત્યા કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. રાજસ્થાન પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓની ઓળખ રોહિત રાઠોડ, નીતિન ફૌજી અને ઉધમ સિંહ તરીકે કરવામાં આવી છે જેઓની ચંદીગઢથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

દિલ્હી અને રાજસ્થાન પોલીસના સંયુક્ત પ્રયાસથી આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે. ચંદીગઢના સેક્ટર 22ની હોટલમાંથી આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ પાસેથી મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યા હતા. આ ત્રણેય આરોપીઓને પોલીસ જયપુર લઇ જશે. હત્યાકાંડ બાદ શૂટરોને સાથ આપનાર ક્રાઈમ શૂટર રોહિત અને ઉધમ સાથે પોલીસ દિલ્હી પહોંચી છે, જ્યારે રાજસ્થાન પોલીસ શૂટર નીતિન ફૌજીને પોતાની સાથે લઈ ગઈ છે.

VIDEO | Sukhdev Singh Gogamedi murder case: “There’s not enough clarity on the motive and main conspirator. We will be able to determine that after the investigation is complete. Yesterday, we arrested the shooters, but I cannot comment on the motive,” says Jaipur Police… pic.twitter.com/EIijzFrTdD

— Press Trust of India (@PTI_News) December 10, 2023