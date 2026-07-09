૨૩ વર્ષીય યુવતીએ સરકારી નોકરી મેળવવા માટે માતાની હત્યા કરાવી

જયપુર: પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ૨૩ વર્ષીય મહિલાએ કૌટુંબિક મિલકત પર કબજો મેળવવા અને સરકારી નોકરી મેળવવા માટે પોતાની માતાની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે આયુષી શર્માએ તેના કાકા અને પિતરાઈ ભાઈ સાથે મળીને કાવતરું ઘડ્યું હતું. ૭ લાખ રૂપિયામાં કોન્ટ્રાક્ટ કિલરોને રાખ્યા હતા અને હત્યાને રોડ અકસ્માત જેવો દેખાડવા માટે તેની માતાને સ્કોર્પિયો એસયુવીથી કચડી નાખી હતી. પીડિતા, ૪૫ વર્ષીય નીરજ શર્મા, કોર્ટમાં લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્ક (એલ.ડી.સી.) તરીકે કામ કરતી હતી અને ૩ જુલાઈના રોજ જયપુરના પ્રતાપ નગર વિસ્તારમાં તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી.
પોલીસે આ કેસના સંદર્ભમાં આયુષી શર્મા, તેના કાકા મોહન સ્વરૂપ અને અન્ય કાવતરાખોરો મોહિત શર્મા, આકાશ શર્મા, અરવિંદ શર્મા, હેમંત શર્મા અને રોહિત જાટવ સહિત સાત લોકોની ધરપકડ કરી છે. આયુષીનો પિતરાઈ ભાઈ બલરામ ઉર્ફે રવિ, જેને તપાસકર્તાઓ મુખ્ય કાવતરાખોર ગણાવે છે, તે હજુ પણ ફરાર છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, નીરજ તેના દીકરાને કોચિંગ સેન્ટરમાં મુકીને ઘરે પરત ફરી રહી હતી, ત્યારે લગભગ 130 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડતી સ્કોર્પિયોએ તેને ટક્કર મારી. ટક્કરથી તેનું શરીર લગભગ 100 ફૂટ હવામાં ઉડી ગયું, જેના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું. ઘટના બાદ ડ્રાઈવર વાહન લઈને ભાગી ગયો. તપાસકર્તાઓએ વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરતાં, તેમને પુરાવા મળ્યા કે આ ટક્કર અકસ્માત નહીં પણ આયોજિત હત્યા હતી. તપાસમાં આખરે પોલીસ પરિવારના અનેક સભ્યો અને ભાડે રાખેલા હુમલાખોરોના કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો.
ડીસીપી પૂર્વ રંજીતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે નીરજના પતિનું લગભગ એક વર્ષ પહેલા મૃત્યુ થયું હતું. તેમના મૃત્યુ પછી, નીરજને કરુણાપૂર્ણ નિમણૂક મળી અને તે એલડીસી તરીકે સેવામાં જોડાયો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આયુષી તેના પિતાના મૃત્યુ પછી ઉપલબ્ધ થયેલી સરકારી નોકરી ઇચ્છતી હતી. જોકે, નીરજ પોતે જ આ નિમણૂક સંભાળી હતી. તપાસકર્તાઓએ એમ પણ કહ્યું હતું કે માતા અને પુત્રી વચ્ચે છેલ્લા બેથી ત્રણ વર્ષથી મિલકતનો વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આયુષીએ તેના કાકા મોહન સ્વરૂપ અને પિતરાઈ ભાઈ બલરામ ઉર્ફે રવિ સાથે મળીને તેની માતાને મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે ત્રણેયે ભરતપુરના રહેવાસી હેમંત શર્માને હત્યા કરવા માટે 7 લાખ રૂપિયામાં રાખ્યા હતા.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ શરૂઆતમાં ભાડાની થાર એસયુવીનો ઉપયોગ કરીને નીરજ પર નજર રાખી હતી, પરંતુ પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે તેઓ સ્કોર્પિયોનો ઉપયોગ કરીને અંતિમ હુમલો કરતા પહેલા લગભગ એક મહિના સુધી તેની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખતા રહ્યા હતા.તપાસ મુજબ, આરોપીઓએ હત્યાના દિવસે નીરજની ગતિવિધિઓ પર નજીકથી નજર રાખી હતી. આરોપીઓમાંથી એક, મોહિત શર્માએ તેનું સ્થાન જણાવ્યું હતું, જ્યારે બીજો, રોહિત જાટવ, મોટરસાઇકલ પર નજીકમાં ઉભો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે કોન્ટ્રાક્ટ કિલરોમાંનો એક, આકાશ શર્મા, સ્કોર્પિયો ચલાવી રહ્યો હતો અને બીજો, અરવિંદ શર્મા, તેની સાથે મુસાફરી કરી રહ્યો હતો જ્યારે વાહને નીરજને ટક્કર મારી હતી.
નીરજના ભાઈ, રાકેશ કુમાર શર્મા દ્વારા પોલીસને આ કેસની જાણ કરવામાં આવી હતી. તેમણે તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું કે નીરજે અગાઉ ફરિયાદ કરી હતી કે તેની પુત્રી અને તેના સાસરિયાના પરિવારના સભ્યો મિલકત સંબંધિત મુદ્દાઓને લઈને હેરાન કરે છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેને ઘણી વખત જીવલેણ ધમકીઓ મળી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આયુષીએ પૂછપરછ દરમિયાન તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું હતું કે તે તેના પિતાના મૃત્યુ પછી ઉપલબ્ધ સરકારી નોકરી ઇચ્છતી હતી, પરંતુ તેની માતાએ તે નોકરી સ્વીકારી લીધી હતી. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે નોકરી અને કૌટુંબિક મિલકત બંને પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે તેણે તેની માતાની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.