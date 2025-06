ગુજરાત : છેલ્લા 100 કલાકમાં 200 બાંગ્લાદેશીઓની ધરપકડ કરાઈ

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગેરકાયદેસર વસવાટ કરતા બાંગ્લાદેશીઓને પકડવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાતના મીની બાંગ્લાદેશ તરીકે ઓળખાતા ચંડોળા તળાવ ઓપરેશન બાદ રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર વસવાટ શરૂ કરતાં પોલીસ દ્વારા વિશેષ અભિયાન છેડવામાં આવ્યું છે છેલ્લા 100 કલાકમાં 200 જેટલા ગેરકાયદેસર વસવાટ કરતા બાંગ્લાદેશીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે આ કામગીરી બદલ ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોલીસ કર્મચારીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

Action Against Infiltrators!

Gujarat Police Crackdown on Illegal Bangladeshis!

In a major operation, over 200 illegal Bangladeshis have been caught by Gujarat Police in the last 100 hours! Further legal action for deportation is underway.

Kudos to Gujarat Police for taking… pic.twitter.com/jguArdVuke

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 19, 2025