સ્વીડનમાં એક શાળામાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર, 10ના મોત

સ્વીડનના ઓરેબ્રો શહેરની એક શાળામાં અંધાધૂંધ ગોળીબારની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આમાં લગભગ 10 લોકો માર્યા ગયા અને ઘણા ઘાયલ થયા. હાલમાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. આ વિસ્તારને કોર્ડન કરી દેવામાં આવ્યો છે. હુમલાખોરને પકડવા માટે એક મોટું ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઘટના મંગળવારે બપોરે લગભગ 1 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. આ ગોળીબારમાં 10 લોકો ઘાયલ થયા છે. જોકે, હાલમાં તેમની સ્થિતિ વિશે કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. પોલીસે સ્થાનિક લોકોને શાળાની નજીક ન જવાની અપીલ કરી છે જેથી તપાસ અને સુરક્ષા કાર્યમાં કોઈ અવરોધ ન આવે. ઓરેબ્રો શહેર સામાન્ય રીતે શાંત અને સલામત સ્થળ માનવામાં આવે છે પરંતુ આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

Here’s a summary of the key points regarding the shooting incident at Risbergska Adult Education Centre/School in Orebro, Sweden:

Fatalities: Approximately 10 people have been killed in the shooting.

Location: The incident occurred at an adult education centre on a campus that… pic.twitter.com/uhBzNf2i59

