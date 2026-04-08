‘મટકા કિંગ’ના ટ્રેલર લૉન્ચમાં ઈવેન્ટમાં સ્ટાર્સનો જમાવડો…

મુંબઈમાં અભિનેતા વિજય વર્માની આગામી વેબ સિરીઝ ‘મટકા કિંગ’નું ટ્રેલર રિલીઝ થયું હતું. વેબ સીરિઝમાં એક કપાસના વેપારીના મટકા કિંગ બનવાની સફર બતાવવામાં આવી છે.

મુંબઇમાં એક ઈવેન્ટમાં વેબ સિરીઝ ‘મટકા કિંગ’નું ટ્રેલર રિલીઝ થયુ. મટકા કિંગમાં વિજય વર્મા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. તેની સાથે કૃતિકા કામરા, સાઈ તામ્હંકર, સિદ્ધાર્થ જાધવ, ભૂપેન્દ્ર જાદાવત અને ગુલશન ગ્રોવર પણ છે. ભરત જાધવ, ગિરીશ કુલકર્ણી, જેમી લીવર, કિશોર કદમ, સાયરસ સાહુકર, અર્પિતા સેઠિયા, સંભાજી તાંગડે, ઈશ્તિયાક ખાન, સંજીવ જોટાંગિયા અને સિમરન અશ્વિની પણ મહત્ત્વની ભૂમિકામાં છે.ટ્રેલર લૉન્ચ ઈવેન્ટમાં વેબ સીરિઝના તમામ એક્ટર્સે હાજરી આપી હતી.

1960 ના દાયકાના બોમ્બે (હવે મુંબઈ) માં સેટ કરેલી આ સિરીઝ બ્રિજ ભટ્ટીની વાર્તા કહે છે, જે એક કપાસના વેપારી છે અને પછી ધીમે ધીમે દેશના સૌથી મોટા જુગારના ધનાઢ્ય, ‘મટકા કિંગ’ બને છે. ટ્રેલર લોંચ ઈવેન્ટમાં વિજય વર્મા સહિતની સ્ટાર કાસ્ટ હાજર રહી હતી.વેબ સિરીઝ 17 એપ્રિલના રોજ રીલિઝ થશે.

ટ્રેલર લોન્ચ ઈવેન્ટમાં વિજય વર્માએ મુંબઈમાં શરૂઆતની તેની સ્ટ્રગલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. અભિનેતાએ જણાવ્યું હતું કે તે મુંબઈ માત્ર નજીવી રકમ, કપડા અને પુસ્તકોનું બેગ લઈ આવ્યો હતો. ગુલશન ગ્રોવરે વિજય વર્મા સાથે કામ કરવાના અનુભવ વિશે વાત કરી હતી. આ વેબ સીરિઝનું નિર્દેશન સૈરાટ ફેમ ડિરેક્ટર નાગરાજ મંજુલેએ કર્યુ છે.

(તમામ તસવીરો: દીપક ધૂરી/ માનસ સોમપુરા)

