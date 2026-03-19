મુંબઈ: ગુડી પાડવા પર શોભાયાત્રાની રંગબેરંગી તસવીરો

મુંબઈમાં ગુડી પાડવા 2026 ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવ્યો. નૌવારી સાડી અને કુર્તા-પાયજામા પહેરેલા લોકોએ શોભાયાત્રામાં ભાગ લીધો. ઢોલ, નરાગા સાથે રંગબેરંગી પોશાકમાં સૌએ ઉત્સવનું વાતાવરણ ઉભુ કર્યુ હતું.
ગુડી પાડવા એ મરાઠી નવું વર્ષ છે, જે મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય તહેવારોમાંનો એક છે. આજે મુંબઈમાં ગુડી પાડવાની ઉજવણી ખૂબ જ ઉત્સાહથી કરવામાં આવી. મુંબઈના ગિરગાંવ, માહિમ અને મલાડના રસ્તાઓ પર લોકો વહેલી સવારથી જ જોવા મળ્યા હતા. તેઓએ આનંદ અને ઉત્સાહ સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરી.
મુંબઈગરાઓ પરંપરાગત પોશાકમાં બહાર આવ્યા હતા. મહિલાઓ નૌવારી સાડીઓ અને પરંપરાગત ઘરેણાંમાં સજેલી જોવા મળી હતી, જ્યારે પુરુષો કુર્તા-પાયજામા અને કેસરી પાઘડીમાં ઉત્સવમાં જોડાયા હતા.
ગુડી પાડવા દરમિયાન શોભાયાત્રા પણ નિકળે છે. આ વર્ષે ગુડી પાડવાનો તહેવાર મુંબઈની દેવીઓ પર કેન્દ્રિત હતો. આ થીમને અનુસરીને, પરંપરાગત પોશાકમાં મહિલાઓ શેરીઓમાં જોવા મળી હતી. કેટલીક સિંહ આકારની પાલખી પર આવી હતી, જ્યારે અન્યએ સ્કૂટર પર સવારી કરી હતી. તેઓએ રાણી લક્ષ્મી બાઈથી લઈને દેવી દુર્ગા સુધીની શક્તિશાળી મહિલાઓનો દેખાવ અપનાવ્યો હતો, જે પ્રેરણાદાયક હતો.
ગિરગાંવની શેરીઓમાં એક રંગબેરંગી શોભાયાત્રા નીકળી, જ્યાં લોકો ઢોલ અને ઝાંઝના તાલ પર નાચતા હતા, સાથે ફ્લોટ્સ પણ હતા. સહભાગીઓએ વિજય, સમૃદ્ધિ અને ખુશીના પ્રતીક તરીકે ઢીંગલીઓ, રંગબેરંગી કપડાં, લીમડાના પાન અને કળશને શણગાર્યા હતા.
