Met Gala 2026: અતરંગી અંદાજમાં રેડ કાર્પેટ પર ચમક્યા સિતારાઓ

ફેશન જગતનું સૌથી મોટું પ્લેટફોર્મ, મેટ ગાલા 2026 (Met Gala 2026) દર વર્ષે તેના અનોખા થીમ્સ અને અતરંગી દેખાવ માટે જાણીતું છે. મેટ ગાલા 2026 માં રેડ કાર્પેટ પર ઘણી ભારતીય અને હોલીવુડ હસ્તીઓ અનોખા અંદાજમાં જોવા મળી હતી. તેમના પોશાક અદભુત અને ચોંકાવી દે એવા હતા.
મેટ ગાલા 2026 રેડ કાર્પેટ લુક્સ
સોમવાર 4 મે ના રોજ ન્યૂ યોર્કના મેટ્રોપોલિટન મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટ ખાતે મેટ ગાલા 2026 રેડ કાર્પેટે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. ઘણા સ્ટાર્સે એવા પ્રભાવશાળી ફેશન લુક્સ રજૂ કર્યા કે બધા જોઈને દંગ રહી ગયા.
ઈશા અંબાણી
મેટ ગાલા 2026 રેડ કાર્પેટ પર, ઈશા અંબાણી સોનેરી સાડીમાં કોઈ રાજકુમારીથી ઓછી દેખાતી ન હતી. તેની સાડી ગૌરવ ગુપ્તા દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી. તેણીએ આ લુકને મેંગો બેગ સાથે સુંદર બનાવ્યો હતો.
એન હેથવેએ રેડ કાર્પેટ પર સૌ કોઈને આકર્ષિત કર્યા. તેના મિકાડો બોલ ગાઉનમાં કવિ જોન કીટ્સની કવિતા “Ode on a Grecian Urn” થી પ્રેરિત હાથથી દોરવામાં આવેલ મોટિફ હતું.
પોપ સ્ટાર રીહાન્નાના ડ્રેસમાં ગોલ્ડન અને સિલ્વરનું અદભુત મિશ્રણ જોવા મળ્યું. તે આ મેઇસન માર્ગીલા ગાઉનમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી હતી, જે કિંમતી સ્ટોનથી પણ જડિત હતો.
બેયોન્સે રેડ કાર્પેટ પર ઓલિવિયર રૂસ્ટીંગ ગાઉનમાં દેખાઈ હતી, જેમાં હાડપિંજર જેવો આકાર હતો. તેણીએ તેને પીછાવાળા કેપ સાથે પેર બનાવી હતી.
મેટ ગાલા 2026 માં રેડ કાર્પેટ પર કરણ જોહર સૌથી સ્ટાઇલિશ સેલિબ્રિટીઓમાંના એક હતા. કરણ વિન્ટેજ જેકેટમાં જોવા મળ્યો હતો, જેમાં રાજા રવિ વર્માના ચિત્રોને હાથથી બનાવવામાં આવ્યા છે.