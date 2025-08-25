ગણેશોત્સવ 2025: બાપ્પાના આગમનની તૈયારીઓ જોઈ થઈ જશો ભાવવિભોર

સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ચતુર્થીની જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. લોકો બાપ્પાની મૂર્તિ લાવી રહ્યા છે. પોતાને ઘરને દિવાળી જેમ સજાવી રહ્યા છે. આમ તો ગણેશોત્સવ સમગ્ર ભારત દેશમાં ઉજવાય છે. પરંતુ મહારષ્ટ્રની વાત જ કઈંક અલગ છે. મહારાષ્ટ્રના લોકોમાં ગણેશોત્સવનો ઉત્સાહ અનોખો જ જોવા મળે છે. એમાંય મુંબઇની વાત કરીએ તો પંડાળે પંડાળે બાપ્પાની ભવ્ય મૂર્તિ અને એટલી જ ભવ્ય રીતે ગણેશોત્સવની ઉજવણી જોવા મળે છે.

પંડાળે પંડાળે બાપ્પાના આગમનની શરૂઆત થઇ ગઇ છે. ગણેશોત્સવ એટલે શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો અખૂટ મેળો, જ્યાં દરેક ભક્તોનો એક જ નાદ છે- ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા. આપણે જોઈએ ભક્તોની ગણેશોત્વની તૈયારીની તસવીરો.

(તસવીરો: IANS)

