યુવા કન્નડ અભિનેતા પુનીત રાજકુમારનું હાર્ટ એટેકથી અવસાન

કન્નડ ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેતા પુનીત રાજકુમારનું શુક્રવાર, 29 ઓક્ટોબર, સવારે બેંગલુરુમાં પ્રચંડ હાર્ટ એટેક આવવાથી નિધન થયું હતું. એ 46 વર્ષના હતા. પુનીત કન્નડ ફિલ્મોના ભૂતપૂર્વ સુપરસ્ટાર સ્વ. રાજકુમારના ત્રીજા નંબરના અને સૌથી નાના પુત્ર હતા. પુનીત એમની ફિટનેસ અને સક્રિય જીવનશૈલી માટે જાણીતા હતા. શુક્રવારે તે જિમ્નેશિયમમાં કસરત કરતા હતા એ વખતે એમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. એમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોએ ઘણા પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ તેઓ એમનો જાન બચાવી શક્યા નહોતા.

