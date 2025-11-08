જીવનમાં ઉન્નતિ કરવા માટે ભૂતકાળનાં બંધનોને તોડતાં જવું પડે

“વ્હૂ મૂવ્ડ માય ચીઝ” શીર્ષક હેઠળનું એક ખૂબ જ સરસ પુસ્તક છે. તેનો ગુજરાતીમાં પણ અનુવાદ થયો છે. પુસ્તકમાં ક્યાંક એવો ઉલ્લેખ છે કે ચાલતી વખતે પાછળના પગને ઉંચકવો પડે છે. તમે પાછળના પગને ખસેડ્યા વિના ચાલવાનો પ્રયાસ કરો. ચાલવાનો અર્થ છે, આપણા પાછળના પગને સતત આગળ લાવતાં રહેવું. આ જ રીતે, જીવનમાં આગળ વધવું હોય તો આપણે આપણી ભૂતકાળની સ્થિતિઓ, પરિસ્થિતિઓને છોડવી પડે.
બરાબર આ જ સિદ્ધાંત આપણા મનને લાગુ પડે છે. જો આપણે વિકસિત થવું હોય તો આપણે ભૂતકાળને છોડી દેવો પડે. આપણે જેટલી ઝડપથી ભૂતકાળને છોડી શકીએ એટલી જ સરળતાથી આપણે ઉન્નતિ કરી શકીએ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણે ભૂતકાળને જેટલો વધુ પકડી રાખીએ એટલો જ વિચારો, લાગણીઓ, ગ્રંથિઓ, વગેરેનો બોજો વધારે લાગે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણે આસક્તિ ઘટાડતાં જવું જોઈએ. જ્યારે આપણે આગળ વધવા ઈચ્છીએ ત્યારે ભૂતકાળનાં બંધનો સૌથી મોટા અવરોધો બને છે.
જીવનમાં પ્રગતિ કરવાની આપણી ઈચ્છા હોય છે, પરંતુ આપણે ભૂતકાળની લાગણીઓનો સંચય કરતાં જઈએ છીએ. અહીં મારા પાડોશીની દીકરીના શબ્દો મને યાદ આવે છે. એણે એક દિવસ કહ્યું “હું દિવાળી વખતે એમના ઘરે ગઈ ત્યારે એમણે મારી સાથે કરેલું વર્તન હું ક્યારેય ભૂલી શકીશ નહીં.” એ દિવાળીના દિવસો દરમિયાન એના કાકાને મળવા ગઈ ત્યારની વાત કરી રહી હતી. ત્યાં લગભગ એવું થયું હતું કે કાકાના ઘરે બીજા પણ ઘણા મહેમાનો હતા અને આ છોકરી તરફ કાકાના પરિવારે પૂરતું ધ્યાન આપ્યું નહીં. મેં એને પૂછ્યું, “તને કાકાને ત્યાં ફાવતું જ નથી તો તું શું કામ ત્યાં ગઈ હતી?” એણે જવાબ આપ્યો “જ્યારે આસપાસ ઘણા મહેમાનો ન હોય ત્યારે કાકા હંમેશાં મારી સાથે ખૂબ જ સારી રીતે વાતો કરતા હોય છે, પરંતુ મહેમાનો આવે ત્યારે જાણે હું ઘરમાં હોઉં જ નહીં એવું વર્તન કરવા લાગી જાય.”
હું બન્ને બાજુની હકીકતો જાણતો નહીં હોવાથી, હું એ બાબતે કોઈ નિર્ણાયક મત આપવા માગતો નથી. કદાચ કાકાને લાગતું હશે છે કે ઘરે બીજા લોકો આવ્યા હોય ત્યારે ભત્રીજી તો ઘરની જ કહેવાય તેથી એના તરફ વધારે ધ્યાન આપી શકાય નહીં તો વાંધો ન આવે.
પાડોશીની દીકરી પોતાના મતને વળગીને રહેશે તો એ આખી જિંદગી કાકાના પરિવાર સાથે પહેલાંની જેમ હળીમળી નહીં શકે.
ઘણી વખત આપણે લોકોને કોઈ ચોક્કસ સમુદાય, સંપ્રદાય, ધર્મ વિરુદ્ધ વાત કરતાં સાંભળીએ છીએ. પહેલું તો એ કે એક વ્યક્તિ સાથે થયેલા અનુભવને લીધે એમના સમગ્ર સમૂહને દોષ આપી શકાય નહીં. વળી, જો કોઈ સમુદાય, પંથ કે સંપ્રદાય કે ધર્મ આપણી માન્યતા મુજબ વર્તે નહીં તો એમાં દોષ આપણી માન્યતાનો વધારે અને એમના વર્તનનો ઓછો છે. જો કોઈનું વર્તન સમાજ માટે જોખમી કે હાનિકારક ન હોય તો આપણે એના વિશે ચિંતા કરવી જોઈએ નહીં. આપણને કદાચ એમની રહેણીકરણી, એમના ખોરાક, એમની રીતભાત કે એમના પહેરવેશ બાબતે વાંધો હોય, પરંતુ એનો અર્થ એવો નથી કે એમના સમૂહના બધા જ લોકો ખરાબ છે. વળી, કોઈ માણસ યોગ્ય રીતે વર્તતો ન હોય અને આપણે સતત એના વર્તન વિશે જ વિચારતાં રહીએ તો પરોક્ષ રીતે આપણે પોતાના મનને અને પોતાની જાતને સજા કરી કહેવાય.
યોગિક વેલ્થ બ્રાન્ડ્સ, સ્ટેટસ, જીવનશૈલી વગેરે પ્રત્યેની આસક્તિ છોડવા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આપણી આસક્તિ ઘટે કે તરત જ આપણે પોતાની સંપત્તિનો વધુ આનંદ માણી શકાય છે.
(લેખક દેશના જાણીતા ફાઈનાન્સિયલ પ્લાનર છે. ફાઈનાન્સિયલ પ્લાનિંગ સંબંધિત વિષયો એમણે ઘણા લેખો-પુસ્તકો લખ્યા છે. આર્થિક આયોજન અને રોકાણ સંબંધિત સેમિનારોમાં એ વક્તા તરીકે જોવા-સાંભળવા મળે છે. ‘યોગિક વેલ્થ’ નામનું એમનું પુસ્તક ખૂબ લોકપ્રિય બન્યું છે. યોગના અભ્યાસી અને શિસ્તબધ્ધ જીવનશૈલી ધરાવતા લેખકના અનુભવનો નીચોડ આ લખાણોમાં દેખાઇ આવે છે.)
(આપનાં મંતવ્યો અને સવાલો જણાવો gmashruwala@gmail.com)