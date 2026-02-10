સીદી ભાઈને સદકાં વહાલાં

 

પોતાનું બાળક કોઈ પણ માને દુનિયાનું સુંદરમાં સુંદર બાળક દેખાય. સીદી અથવા શીદી ભારતીય ઉપમહાદ્વિપમાં વસતો એક માનવ સમુદાય છે, જેમનુ મુળ વતન આફ્રિકા છે. ભારતમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક તથા આંધ્રપ્રદેશ તેઓની વસ્તીનાં મુખ્ય કેન્દ્ર છે.

ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે જુનાગઢ જિલ્લાનાં તાલાલા વિસ્તારમાં તેઓની ઘણી વસતી છે. ‘હબસી’ તરીકે પણ ઓળખાતા સીદીઓ રંગેરૂપે બહુ કદરૂપા દેખાય છે.

આ બહારી દેખાવ આપણા માટે છે પણ જ્યાં પ્રેમ હોય, સાચા હ્રદયની લાગણી હોય ત્યાં આ કદરૂપા હોવું એ ગૌણ બની જાય છે. ગાંડાઘેલાં હોય તોપણ પોતાનાં બાળકો માવતરને વહાલાં હોય છે, પ્રેમ અને વાત્સલ્યને લીધે દરેક માતપિતાને પોતાનાં સંતાન રૂપાળાં લાગે છે.

સીદીને મન પણ પોતાનું બાળક સૌથી રૂપાળું હોય છે. આમ પોતાનું ખરાબ હોય તે પણ પોતાને ગમતું હોય ત્યારે આ કહેવત વપરાય છે.

(ડો. જયનારાયણ વ્યાસ ગુજરાતના જાહેરજીવનનું એક ટોચનું નામ છે. ગુજરાત સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી તરીકે અનેક મહત્વની જવાબદારી સંભાળી ચૂકેલા જયનારાયણભાઇ નિષ્ણાત અર્થશાસ્ત્રી, ટેકનોક્રેટ અને કુશળ વક્તા હોવાની સાથે લોકપ્રિય લેખક પણ છે. ટેલિવિઝન એન્કર તરીકે પણ અર્થપૂર્ણ ચર્ચા યોજે છે. અહીં એ બાળપણમાં મા ના મુખેથી સાંભળેલી જાણીતી કહેવતોનો આસ્વાદ કરાવે છે.)

