કોઈકવાર પારંપરિક, રોજીંદી વાનગીથી અલગ ટાઈમપાસ નાસ્તો કરવાની મઝા જ કંઈક હટકે હોય, ખરું ને? સુરતનું પ્રખ્યાત સ્ટ્રીટ ફુડ ટાઈમપાસ પાંઉ પણ આવો જ નાસ્તો છે. જે ઘરના રસોડે બની શકે છે!!
સામગ્રીઃ પાંઉ 4, ચીઝ ક્યુબ 4, મેયોનિઝ 7-8 ટે.સ્પૂન, કાળા મરી પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન, કોબી ખમણેલી 1 કપ, સિમલા મરચું ઝીણું સમારેલું 2 ટે.સ્પૂન, ટામેટું સમારેલું 2 ટે.સ્પૂન, 1 કાંદો ઝીણો સમારેલો, કોથમીર ધોઈને સમારેલી 1 કપ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, શેઝવાન ચટણી 1 ટી.સ્પૂન, ટોમેટો કેચ-અપ 2 ટે.સ્પૂન, બટેટાની સાદી કે મસાલા વેફર
ચટણી માટેઃ ધોઈને સમારેલી કોથમીર 1 કપ, લીલું લસણ અથવા સૂકા લસણની કળી 7-8, સ્વાદ મુજબ મીઠું, આદુનો ટુકડો 2 ઈંચ, લીલા મરચાં 2, લીંબુનો રસ 1 ટે.સ્પૂન, શીંગદાણા 2 ટે.સ્પૂન, સ્વાદ મુજબ મીઠું
રીતઃ લીલી ચટણી માટેની સામગ્રી મિક્સીમાં લઈને પીસીને ચટણી તૈયાર કરી લેવી.
એક બાઉલમાં ખમણેલી કોબી, સમારેલાં કાંદા, સિમલા મરચાં, ટામેટાં લઈને તેમાં 3 ટે.સ્પૂન મેયોનિઝ, કાળા મરી પાઉડર, લીલી ચટણી 1 ટી.સ્પૂન, ટોમેટો કેચ-અપ તેમજ શેઝવાન ચટણી, સમારેલી કોથમીર, સ્વાદ મુજબ મીઠું (મીઠું સહેજ ઓછું જ લેવું, કેમ કે, ચટણી તેમજ ચીઝ, મેયોનિઝમાં પણ હોય છે.)
પાંઉને વચ્ચેથી કટ કરી લેવા. અંદરની બંને સાઈડ પર બટર તેમજ લીલી ચટણી લગાડી લો. ત્યારબાદ થોડું થોડું મેયોનિઝ પણ લગાડી લેવું અને 1 થી 2 ટે.સ્પૂન જેટલું વેજીટેબલનું પૂરણ તેમાં મૂકીને ઉપરથી એક ચીઝ ક્યુબ ખમણીને પાંઉ બંધ કરીને પાંઉના ઉપરના ભાગ ઉપર બટર લગાડી દેવું.
તૈયાર કરેલા પાંઉને ગ્રીલ કરી લો. અથવા
પાંઉને નોન-સ્ટીક તવા કે ગ્રીલ તવા ઉપર 1 ચમચી જેટલું બટર ગરમ કરીને, બંને બાજુએથી 1-2 મિનિટ ગેસની મધ્યમ-ધીમી આંચે શેકીને ગ્રીલ કરી લેવા.
પાંઉ શેકાયા બાદ તેને ખોલીને વેજીટેબલના પૂરણની ઉપર 6-7 વેફર ગોઠવીને પાંઉને ફરીથી પેક કરી લો અને ચટણી કે મેયોનિઝ સાથે પીરસો.