મમરાની ટિક્કી

મમરાની પણ ટિક્કી બની શકે છે? હમ્મ, નાસ્તામાં કંઈક વેરાયટી જોઈતી હોય તો આ પણ એક સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો બની શકે છે!
સામગ્રીઃ મમરા 2 કપ, રવો ¼ કપ, ચણાનો લોટ ¼ કપ, દહીં ¼ કપ, લીલા મરચાં 3-4, આદુનો ટુકડો 1 ઈંચ, કાંદો 1, હળદર ¼ ટી.સ્પૂન, લાલ મરચાં પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન, જીરા પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન, સફેદ તલ 3-4 ટે.સ્પૂન, સ્વાદ મુજબ મીઠું, ચાટ મસાલો અથવા લીંબુનો રસ ½ ટી.સ્પૂન, ધોઈને સમારેલી કોથમીર ½ કપ, સિમલા મરચું ઝીણું ચોરસ સમારેલું 2 ટે.સ્પૂન, બાફેલા મકાઈના દાણા 2 ટે.સ્પૂન, તેલ ટિક્કી તળવા માટે
રીતઃ મમરાને 2-3 પાણીએથી ધોઈને પાણી નિતારી લો. મમરાને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈ તેને હાથેથી જ થોડા મેશ કરીને દહીં મેળવી લો. તેમાં સમારેલો ઝીણો કાંદો, સિમલા મરચું, મકાઈના દાણા, સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દો. લીલા મરચાં પણ સમારીને ઉમેરી દો. આદુને ખમણીને મેળવો. હવે તેમાં 1 ટે.સ્પૂન, સફેદ તલ, રવો, ચણાનો લોટ, સ્વાદ મુજબ મીઠું તેમજ લીંબુનો રસ મેળવીને લોટ જેવું મિશ્રણ બાંધી લો.
હાથને તેલવાળા કરીને આ લોટમાંથી લૂવા લઈ તેને ગોળ ચપટા આકારના વાળી લો. એક પ્લેટમાં સફેદ તલ લઈને વાળેલી ટિક્કીની બંને બાજુએ થોડાં થોડાં લગાડી લો.
એક પેન અથવા કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી ગેસની મધ્યમ આંચે ટિક્કી બંને બાજુએથી સોનેરી રંગની તળી લો.
તૈયાર ટિક્કી ટોમેટો કેચ-અપ કે લીલી ચટણી સાથે પીરસો.