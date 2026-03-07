ગરમીના દિવસોમાં પણ ચટપટું ખાવાનું મન તો થાય જ! ત્યારે ઠંડક આપે તેવી આ ચટપટી વાનગી પાણી ફુલકી સારી રહેશે!
સામગ્રીઃ મગની અથવા અળદની દાળ 2 કપ, કાંદા 2, લીલા મરચાં 2-3, આદુનો ટુકડો 1 ઈંચ, હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન, ધાણાજીરુ 1 ટી.સ્પૂન, મીઠું સ્વાદ મુજબ, ધોઈને સમારેલી કોથમીર 1 કપ, ચાટ મસાલો 1 ટે.સ્પૂન, લાલ મરચાં પાઉડર અથવા ચિલી ફ્લેક્સ 1 ટી.સ્પૂન
ચટણીવાળું પાણીઃ લીલા મરચાં 3-4, હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન, ધાણાજીરુ 1 ટી.સ્પૂન, ધોયેલી કોથમીર 1 કપ, ફુદીનાના પાન ½ કપ, આમલીનો પલ્પ 1 ટે.સ્પૂન, લીંબુનો રસ 1 ટે.સ્પૂન, કાળું મીઠું, સ્વાદ મુજબ મીઠું, સંચળ મીઠું ¼ ટી.સ્પૂન, ખાંડ (optional), વરિયાળી 1 ટે.સ્પૂન, ચાટ મસાલો 1 ટે.સ્પૂન
રીતઃ મગની દાળને 2-3 પાણીએથી ધોઈને બીજા ચોખ્ખા પાણીમાં 3-4 કલાક માટે પલાળી રાખો. ત્યારબાદ મગની દાળમાં 2 લીલા મરચાં, આદુનો ટુકડો, ધાણાજીરુ, વરિયાળી, હીંગ તેમજ સ્વાદ મુજબ મીઠું મેળવીને મિક્સીમાં બારીક પીસીને તેમાં સમારેલી કોથમીરમાંથી અડધી કોથમીર વડાના મિશ્રણમાં મેળવીને મિશ્રણ એક બાઉલમાં કાઢી લો. (મગની દાળ ન લેવી હોય તો સાદો ચણાનો લોટ લઈ તેને ભજીયાના ખીરાની જેમ તૈયાર કરી, થોડી સમારેલી કોથમીર મેળવીને ભજીયા તળી શકાય છે.)
કાંદાને બારીક કટ કરી લો અથવા પાતળી ગોળ રીંગમાં કટ કરીને રીંગ છૂટી કરી લો.
ચટણી બનાવવા માટે મિક્સીમાં કોથમીર, ફુદીનાના પાન, સ્વાદ મુજબ મીઠું, હીંગ, ચાટ મસાલો, સંચળ મીઠું ¼ ટી.સ્પૂન, તેમજ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી તથા બરફના ટુકડા ઉમેરીને ચટણીવાળું પાણી બનાવી લો.
એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી ગેસની આંચ મધ્યમ રાખી લો. તેલમાં નાની સાઈઝના વડા તળીને એક પ્લેટમાં કાઢી લો. (વડા તળવા ના હોય તો તે મુઠીયાની જેમ બાફી શકાય છે અથવા અપ્પે પેનમાં ઓછા તેલમાં ફ્રાય કરી શકાય છે.)
એક મોટા વાસણમાં ગરમ પાણી લેવું. ગરમ પાણીમાં થોડું મીઠું, ચપટી ખાંડ મેળવીને આ પાણીમાં તળેલા વડા ઉમેરીને એકાદ કલાક માટે રેફ્રીજરેટરમાં રહેવા દો. ત્યારબાદ પાણીમાંથી વડા કાઢી લઈ, બંને હાથ વડે સહેજ દાબીને પાણી નિતારીને વડા એક પ્લેટમાં ગોઠવી દો. તેની ઉપર તૈયાર કરેલી પાણીવાળી ચટણી રેડીને ઉપર સમારેલો કાંદો અથવા કાંદાની રીંગ, સમારેલી કોથમીર અને ચાટ મસાલો તથા લાલ મરચાં પાઉડર ભભરાવીને પીરસો.