લીલા વટાણાની પેટીસ

લીલા વટાણાની આ પેટીસ પૌષ્ટિક છે. જે બહુ સરળતાથી અને જલ્દી બની જાય છે!

સામગ્રીઃ

  • પૌંઆ ½ કપ
  • ચણાનો લોટ 2 ટે.સ્પૂન
  • રવો ½ કપ
  • શેકેલા શીંગદાણા 2 ટે.સ્પૂન
  • કોથમીર ધોઈને સમારેલી 1 કપ
  • લીલા વટાણા 1 કપ
  • આદુનો ટુકડો 1 ઈંચ
  • લીલા મરચાં 4
  • ગરમ મસાલો ¼ ટી.સ્પૂન
  • હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન
  • કાળા મરી પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન
  • ચાટ મસાલો 1 ટી.સ્પૂન
  • તેલ,
  • ઘી
  • મીઠું સ્વાદ મુજબ

રીતઃ પૌંઆને ધોઈને 3-4 મિનિટ માટે પાણીમાં પલાળી લીધા બાદ પાણી નિતારીને 4-5 મિનિટ માટે રહેવા દો. ત્યારબાદ તેને હાથેથી જ મેશ કરી લો. હવે તેમાં શીંગદાણાનો ભૂકો મેળવી લો.

એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી, જીરૂ તેમજ હીંગનો વઘાર કરી લીધા બાદ લીલા વટાણાને 4-5 મિનિટ સાંતળી લો. ત્યારબાદ તેમાં લીલા મરચાં તેમજ આદુનો ટુકડો નાખીને સાંતળીને પેન ઢાંકીને 4-5 મિનિટ ધીમી આંચે વટાણા ચઢવા દો. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરીને વટાણા ઠંડા થાય એટલે મિક્સીમાં અધકચરા વાટી લો.

આ મિશ્રણમાં પૌંઆ તેમજ શીંગદાણાનો ભૂકો તેમજ સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીને, રવો તેમજ ચણાનો લોટ છોડીને બધા સૂકા મસાલા મેળવી દો તેમજ કોથમીર સમારીને ઉમેરી દો. તેમાં ચાટ મસાલો હોવાથી મીઠું સહેજ ઓછું, પણ સ્વાદ મુજબ નાખવું. બધું મિશ્રણ મેળવી લીધા બાદ તેના ગોળા વળે એટલે ચપટા ગોળા વાળી લેવા. જો મિશ્રણ છૂટું પડતું હોય તો ચણાનો લોટ ઉમેરવો.

એક પ્લેટમાં રવો લેવો અને તેમાં તૈયાર ગોળા રગદોળીને એક થાળીમાં ગોઠવી લો. ત્યારબાદ ગેસ ઉપર પેન ગરમ કરી તેમાં થોડું થોડું તેલ ઉમેરીને પેટીસ માટે તૈયાર કરેલા ગોળા ગોઠવીને ગેસની ધીમી આંચે બંને બાજુએથી શેકી લો.

આ પેટીસ ટોમેટો કેચ-અપ સાથે પીરસો.

