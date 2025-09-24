ફરાળી વડી

આ ફરાળી વડી તૈયાર કરીને એરટાઈટ કન્ટેનરમાં પેક કરીને ફ્રીજમાં અઠવાડિયા સુધી રાખી શકો છો. જ્યારે ખાવી હોય ત્યારે તેલમાં તળીને ગરમાગરમ પીરસી શકો છો.

સામગ્રીઃ

  • સામો ½ કપ
  • સાબુદાણા 3 ટે.સ્પૂન
  • સફેદ તલ 2 ટે.સ્પૂન
  • લીલા મરચાં 2-3
  • કાળા મરી પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન
  • સમારેલી કોથમીર ½ કપ
  • બાફેલા બટેટા 2
  • શેકેલા શીંગદાણાનો ભૂકો 2 ટે.સ્પૂન
  • સૂકા નાળિયેરનું છીણ 2 ટે.સ્પૂન
  • તેલ
  • જીરૂ 1 ટી.સ્પૂન
  • ઉપવાસનું મીઠું

રીતઃ સામો, સાબુદાણાનો મિક્સરમાં રવા જેવો કરકરો ભૂકો કરી લો.

એક કઢાઈમાં 1 ચમચી તેલ ગરમ કરી તેમાં જીરૂ વઘારી, લીલા મરચાં સમારીને ઉમેરી દો. ત્યારબાદ તેમાં તલ ઉમેરીને 1 કપ પાણી મેળવી દો. પાણી ઉકળે એટલે તેમાં કાળા મરી પાઉડર, સ્વાદ મુજબ થોડું મીઠું, સમારેલી કોથમીર મેળવીને સાબુદાણા-સામાનો લોટ પણ મેળવી દો. ચમચા વડે એકસરખું હલાવતા રહો. ગેસની આંચ તેજ મધ્યમ રાખવી. આ મિશ્રણ લોટ જેવું બંધાવા આવે એટલે ગેસ બંધ કરી દો.

આ મિશ્રણમાં બાફેલું બટેટું છીણીને ઉમેરો. શીંગદાણાનો ભૂકો, નાળિયેરનું છીણ તેમજ સ્વાદ મુજબ મીઠું મેળવી દો. તેલવાળા હાથ કરીને બધી સામગ્રી ભેગી કરી દો.

એક થાળીમાં તેલ લગાડીને આ લોટને થાપીને ફેલાવી દો. ઉપર સફેદ તલ ભભરાવી દો. ત્યારબાદ ચપ્પૂ વડે ચોસલા કરી લો. અથવા ત્રિકોણાકાર આપી દો. આ વડી એરટાઈટ કન્ટેનરમાં પેક કરીને ફ્રીજમાં અઠવાડિયા સુધી રાખી શકો છો.

ખાવાના સમયે આ વડીને ગેસની આંચ મધ્યમ રાખીને તેલમાં તળી લો.

તૈયાર વડીને લીલી ફરાળી ચટણી સાથે પીરસો.

