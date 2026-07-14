સુસ્મિતા સેને ‘મહેબૂબ મેરે’ ગીતની એક લાઇન બદલાવી હતી!

ફિલ્મ ‘ફિઝા’ ના સુપરહિટ ગીત ‘મહેબૂબ મેરે’ ના લેખન પાછળ બોલિવૂડનો એક બહુ જ અનોખો અને રસપ્રદ કિસ્સો જોડાયેલો છે. ‘ફિઝા’ ના તમામ ગીતો ગુલઝાર લખી રહ્યા હતા. પરંતુ જ્યારે ફિલ્મમાં સુસ્મિતા સેન પર એક ગ્લેમરસ આઈટમ સોન્ગ ફિલ્માવવાનું નક્કી થયું ત્યારે ગુલઝારે એવું બોલ્ડ કે ક્લબ સ્ટાઈલનું ગીત લખવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. તેમણે કહ્યું કે આ પ્રકારનું ગીત તેમની લેખન શૈલી અને ગરિમા સાથે સુસંગત નથી.
ગુલઝારના ઇનકાર પછી નિર્દેશક ખાલિદ મોહમ્મદ અને સંગીતકાર અનુ મલિક એક એવા ગીતકારની શોધમાં હતા જે ગીતને ગ્લેમરસ અને આકર્ષક બનાવવાની સાથે સાથે તેની ભાષાને સસ્તી કે અશ્લીલ ન થવા દે. અનુ મલિકે ગીતકાર તેજપાલ કૌરનો સંપર્ક કર્યો. તેજપાલ કૌરે ‘મહેબૂબ મેરે’ ગીતમાં ઉર્દૂ અને હિન્દી શબ્દોનું એવું સુંદર મિશ્રણ કર્યું કે ગીત ક્યાંયથી પણ સસ્તું ન લાગ્યું. તેમણે ગીતની શરૂઆતમાં ‘મુઝે મસ્ત માહોલ મેં જીને દે’ શબ્દો આપ્યા.
ગાયિકા સુનિધિ ચૌહાણે એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે આ ગીત તેની કારકિર્દીના સૌથી સહજ ગીતોમાંનું એક હતું. અનુ મલિકના સંગીત નિર્દેશનમાં આ આખું ગીત તેણે માત્ર 15 મિનિટમાં રેકોર્ડ કરી લીધું હતું. જ્યારે આ ગીત ગુલઝારે સાંભળ્યું ત્યારે તેમણે સ્વીકાર્યું હતું કે ગીત આલબમની વાર્તાને બગાડતું નથી અને તેમણે તેજપાલ કૌરના લેખનની પ્રશંસા કરી હતી.
ગીતના શૂટિંગ દરમિયાન એક મોટો કિસ્સો એ પણ બન્યો હતો કે અસલ શબ્દોમાં એક લાઇન થોડી વધારે પડતી બોલ્ડ હતી. સુસ્મિતા સેને જ્યારે એ શબ્દો સાંભળ્યા ત્યારે તે ગાવાની અને તેના પર ડાન્સ કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. સુસ્મિતાની ગરિમા અને શરતને માન આપીને સેટ પર જ તેજપાલ કૌર અને અનુ મલિકે એ લાઇનની જગ્યાએ ‘આંખોં કા કાજલ, પૈરોં મેં પાયલ’ જેવા શાલીન શબ્દો લખી આપ્યા હતા. ત્યાર પછી જ શૂટિંગ આગળ વધ્યું હતું.
આ ગીતના એક ખાસ ભાગમાં સુસ્મિતા સેને ઓન-સ્ક્રીન પહેલીવાર સાડી પહેરી હતી. આ ગીતની સફળતા અને તેમાં સુસ્મિતા સેનનો અંદાજ જોઈને જ કોરિયોગ્રાફર ફરાહ ખાન એટલા પ્રભાવિત થયા હતા કે તેમણે સુસ્મિતાને પોતાની આગામી ફિલ્મ ‘મેં હૂં ના’ માં ‘ચાંદની’ નો મુખ્ય રોલ આપ્યો હતો. આ ગીત માત્ર સુનિધિ ચૌહાણે જ નહીં પણ જાણીતા લોકગાયક કરસન સાગઠિયાએ પણ ગાયું છે. ‘મહેબૂબ મેરે’ ગીતની શરૂઆતમાં આવતા રાજસ્થાની/ગુજરાતી લોક સંગીતના લયવાળા શબ્દો ‘ઢોલા ઢોલ મંજીરા બાજે રે…’ કરસનના અવાજમાં છે. આખી ફિલ્મનું સંગીત અનુ મલિકે તૈયાર કર્યું હતું, છતાં ફિલ્મમાં એ. આર. રહેમાન અને રણજીત બારોટનું પણ એક ગીત આવ્યું હતું!
હકીકતમાં ખાલિદ મોહમ્મદને ફિલ્મ માટે એક ખાસ હૃદયસ્પર્શી અને ભક્તિભાવ સભર ગીત જોઈતું હતું. તેઓ એ. આર. રહેમાનના મોટા પ્રશંસક હતા. તેથી તેઓ ચેન્નાઈ ગયા અને રહેમાનને ફિલ્મ માટે એક ગીત કમ્પોઝ કરવા વિનંતી કરી. રહેમાને વ્યસ્ત શિડ્યુલ હોવા છતાં ખાલિદ માટે એક કમ્પોઝિશન આપી. એ ગીત ‘પિયા હાજી અલી’ હતું. અને પ્રખ્યાત ડ્રમર, કમ્પોઝર અને મ્યુઝિક અરેન્જર રણજીત બારોટનું એક બહુ જ મહત્વનું ગીત હતું. રણજીતે ‘મેરે વતન’ ગીત તૈયાર કર્યું હતું. આ એક દેશભક્તિ અને ભાવનાત્મક ગીત છે. જે ફિલ્મના બેકગ્રાઉન્ડમાં અને વાર્તાના ટર્નિંગ પોઈન્ટ પર આવે છે. જેને ગાયક ઝુબીન ગર્ગ એ ગાયું હતું. રણજીત બારોટે આખી ફિલ્મ ‘ફિઝા’ નું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક પણ તૈયાર કર્યું હતું. ફિલ્મમાં આમ ફિલ્મ ‘ફિઝા’ નું આલ્બમ ખરા અર્થમાં એક મલ્ટી-સ્ટારર સંગીત આલ્બમ હતું. જેમાં ત્રણ અલગ-અલગ શૈલીના દિગ્ગજોએ સાથે મળીને કામ કર્યું હતું!