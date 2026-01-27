રાજેશ ખન્ના માત્ર ૩ કલાકમાં સુપરસ્ટાર બની ગયા હતા!

‘આરાધના’ ફિલ્મના સૌથી આઇકોનિક ગીત ‘મેરે સપનો કી રાની’ ના શૂટિંગ પાછળ પણ એક મોટી મજબૂરી હતી. દાર્જિલિંગમાં જ્યારે આ ગીતનું શૂટિંગ થવાનું હતું ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ શર્મિલા ટાગોરે ના પાડી દીધી હતી. કારણ કે તેમને સત્યજીત રેની ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવાનું હતું. અને તે એમને ના પાડી શકે એમ ન હતા.
શક્તિદા આ કારણે ખૂબ ગુસ્સે થયા હતા પણ શું કરી શકાય? તેમણે રાજેશ ખન્ના અને સુજીતકુમાર સાથે જીપ પરના બધા શોટ્સ દાર્જિલિંગમાં શૂટ કરી લીધા હતા. ત્યારબાદ મુંબઈ આવીને સ્ટુડિયોમાં ટ્રેનના ડબ્બાનો સેટ બનાવવામાં આવ્યો અને શર્મિલા ટાગોરના બધા ક્લોઝ-અપ શોટ્સ ત્યાં લેવામાં આવ્યા હતા.
એટલે કે હકીકતમાં ખન્ના અને ટાગોરે એ આખું ગીત ક્યારેય સાથે શૂટ કર્યું જ નહોતું! એડિટિંગ દ્વારા તેને એટલું સરસ રીતે જોડી દેવામાં આવ્યું હતું કે આજે પણ કોઈને શંકા જતી નથી. મુંબઇમાં ‘આરાધના’ રજૂ થઈ એના એક સપ્તાહ પહેલાં પ્રીમિયર દિલ્હીમાં યોજાયો ત્યારે શરૂઆતમાં કોઈને નવોદિત ગણાતા રાજેશ ખન્નામાં કોઈ રસ નહોતો. લોકો શર્મિલા ટાગોર અને સંગીત માટે આવ્યા હતા. પરંતુ ઇન્ટરવલ આવતા સુધીમાં તો પ્રેક્ષકો રાજેશ ખન્નાના ચાહકો બની ગયા હતા.
ફિલ્મ પૂરી થઈ ત્યાં સુધીમાં તો થિયેટરની બહાર ભીડ ઉમટી પડી હતી. માત્ર ત્રણ કલાકમાં એક અભિનેતા સામાન્ય વ્યક્તિમાંથી સુપરસ્ટાર બની ગયા હતા. આ ફિલ્મ પછી એસ. ડી. બર્મન કામ કરી શક્યા ન હતા. કેમ કે ‘આરાધના’ નું સંગીત તૈયાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે જ એસ.ડી. બર્મન ખૂબ બીમાર પડ્યા હતા. તેમણે શક્તિદાને કહ્યું હતું કે ‘હું કદાચ આ ફિલ્મ પૂરી નહીં કરી શકું. તું બીજા કોઈ સંગીતકારને લઈ લે.’ ત્યારે શક્તિદાએ કહ્યું હતું કે ‘જો સંગીત હશે તો તમારું જ હશે, ભલે મારે રાહ જોવી પડે.’ પિતાની તબિયત ખરાબ હોવાને કારણે પંચમદાએ ‘આરાધના’ ના ગીતોમાં મદદ કરવા સાથે બેકગ્રાઉન્ડ સંગીતની જવાબદારી ઉપાડી લીધી હતી.
આ જ કારણ છે કે ફિલ્મના સંગીતમાં પિતા-પુત્ર બંનેની સંયુક્ત મહેનત દેખાય છે. એ પછી શક્તિ સામંતા, રાજેશ ખન્ના અને આર.ડી. બર્મનની એવી ત્રિપુટી બની જેણે ‘કટી પતંગ’ અને ‘અમર પ્રેમ’ જેવી અનેક યાદગાર ફિલ્મો આપી હતી. ‘આરાધના’ ની અભૂતપૂર્વ સફળતા પછી શક્તિ સામંતા રાજેશ ખન્ના અને શર્મિલા ટાગોરની જોડીને ફરીથી ‘કટી પતંગ’ માં સાથે લાવવા માંગતા હતા. જ્યારે ફિલ્મનું આયોજન થઈ રહ્યું હતું ત્યારે શર્મિલા ટાગોર પ્રેગ્નન્ટ હતા.
શક્તિદાને આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે તેમણે સમજ્યું કે આ સ્થિતિમાં શૂટિંગ કરવું અને દોડાદોડી કરવી શર્મિલાજી માટે મુશ્કેલ હશે. શર્મિલાજી આ ફિલ્મ કરી શકે એમ ન હોવાથી શક્તિદાએ તેમની બીજી પસંદગી તરીકે આશા પારેખને સાઈન કર્યા હતા. આશા પારેખ માટે આ ફિલ્મ માઈલસ્ટોન સાબિત થઈ હતી અને તેમને આ રોલ માટે ‘ફિલ્મફેર બેસ્ટ એક્ટ્રેસ’નો એવોર્ડ મળ્યો હતો. પરંતુ સૈફ અલી ખાનના જન્મ પછી શર્મિલાએ તરત જ શક્તિદાની આગામી ફિલ્મ ‘અમરપ્રેમ’ (1972) માં કામ કર્યું હતું.