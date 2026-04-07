હિન્દીમાં પ્રિયદર્શનનો સિતારો ‘ગર્દિશ’ થી ચમક્યો હતો!

નિર્દેશક પ્રિયદર્શનને તેમની પહેલી હિન્દી ફિલ્મ ‘મુસ્કુરાહટ’ (૧૯૯૨) મળી તેની પાછળનો કિસ્સો ખૂબ જ રસપ્રદ છે. જોકે, તેમને અસલી ઓળખ અને સફળતા ‘ગર્દિશ’ (૧૯૯૩) થી મળી હતી.

આ સફર કેવી રીતે શરૂ થઈ તેની વાત કરીએ તો ૮૦ના દાયકામાં પ્રિયદર્શન મલયાલમ સિનેમાના સુપરસ્ટાર નિર્દેશક બની ચૂક્યા હતા. તેમણે મોહનલાલ સાથે મળીને એક પછી એક સુપરહિટ ફિલ્મો આપી હતી. તેમની ફિલ્મોની વાર્તા કહેવાની શૈલી અને તકનીકી ગુણવત્તા એટલી ઊંચી હતી કે બોલીવુડના નિર્માતાઓની નજર તેમના પર પડી હતી.

તે સમયે જાણીતા નિર્માતા નિતિન મનમોહન અને ગુલશન કુમાર દક્ષિણની સફળ ફિલ્મોની હિન્દી પુનર્નિર્માણ બનાવવા માં રસ ધરાવતા હતા. તેમણે ‘કિલુક્કમ’ જોઈ ત્યારે લાગ્યું કે આ વાર્તા હિન્દી દર્શકોને પણ ખૂબ ગમશે. તેઓ ફિલ્મના અધિકાર ખરીદવા માંગતા હતા, પણ તેમની શરત એ હતી કે આ ફિલ્મનો નિર્દેશક એ જ હોવો જોઈએ જેણે મૂળ ફિલ્મ બનાવી છે.

પ્રિયદર્શન તે સમયે દક્ષિણમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત હતા, પરંતુ હિન્દી સિનેમામાં કામ કરવાની તેમની ઈચ્છા હતી. તેથી તેમણે આ પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લીધો. જોકે, તેમણે હિન્દી ફિલ્મ માટે કલાકારોમાં થોડા ફેરફાર કર્યા. રેવતીને જ રાખવામાં આવી અને નવા અભિનેતા જય મહેતાને મુખ્ય પાત્ર માટે લેવામાં આવ્યા.

સૌથી મહત્વનું નિવૃત્ત ન્યાયાધીશનું પાત્ર થિલાકને ભજવ્યું હતું, તેના માટે અમરીશ પુરીની પસંદગી કરવામાં આવી. ‘મુસ્કુરાહટ’ બોક્સ ઓફિસ પર ‘કિલુક્કમ’ જેવી મોટી સફળતા મેળવી શકી નહીં, પરંતુ આ ફિલ્મે પ્રિયદર્શન માટે બોલીવુડના દરવાજા ખોલી નાખ્યા.

હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગને સમજાઈ ગયું કે પ્રિયદર્શન પાસે દ્રશ્યોને સુંદર રીતે રજૂ કરવાની અને કલાકારો પાસેથી શ્રેષ્ઠ કામ લેવડાવવાની અદભૂત કળા છે. તે પોતાની મલયાલમ સુપરહિટ ફિલ્મ ‘કિરીદમ’ ની વાર્તા લઈને જેકી શ્રોફ પાસે ગયા હતા.

‘કિરીદમ’ માં મોહનલાલે જે રીતે અભિનય કર્યો હતો તેનાથી પ્રિયદર્શન ખૂબ પ્રભાવિત હતા. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે હિન્દીમાં પણ એ જ સ્તરનો અભિનય મળે. જેકી શ્રોફે આ પડકાર સ્વીકાર્યો અને ફિલ્મમાં ‘શિવા’ના પાત્રમાં જીવ રેડી દીધો હતો.

જેકીએ વાર્તા સાંભળ્યા પછી તરત જ કહ્યું હતું કે આ મારો રોલ છે અને આ ફિલ્મ હું જ કરીશ. જેકીને વાર્તામાં રહેલા પિતા-પુત્રના લાગણીસભર સંબંધો અને એક સામાન્ય યુવાનની મજબૂરી ખૂબ જ સ્પર્શી ગઈ હતી. ‘ગર્દિશ’ જેકીની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોમાંની એક ગણાય છે.

જેકીએ કહ્યું હતું કે પ્રિયદર્શનની વાર્તા કહેવાની રીત એટલી સ્પષ્ટ હતી કે મને એક ક્ષણ માટે પણ શંકા નહોતી થઈ. જેકીને ‘ગર્દિશ’ માટે ફિલ્મફેર પુરસ્કારમાં શ્રેષ્ઠ અભિનેતા તરીકે નામાંકન મળ્યું હતું. ફિલ્મમાં પ્રિયદર્શને દક્ષિણની શૈલીનું એક્શન અને લાગણી બોલીવુડમાં સુંદર રીતે રજૂ કર્યું હતું.

ફિલ્મના સેટ અને ચિત્રાંકન જોઈને તે સમયે લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. ‘ગર્દિશ’ ની સફળતા પછી પ્રિયદર્શન બોલીવુડમાં એવા નિર્દેશક તરીકે જાણીતા થયા કે જે માત્ર હાસ્ય ફિલ્મો જ નહીં, પણ ગંભીર નાટક અને એક્શન ફિલ્મો પણ શાનદાર બનાવી શકે છે.

પ્રિયદર્શન હંમેશા કહે છે કે તેમને હિન્દી ફિલ્મોમાં આવવા માટે કોઈ ખાસ મહેનત નહોતી કરવી પડી. તેમની દક્ષિણની ફિલ્મોના હિન્દી અધિકાર વેચાતા હોવાથી નિર્માતાઓ પોતે જ તેમને પૂછવા આવતા હતા કે શું તમે આ ફિલ્મ હિન્દીમાં નિર્દેશન કરશો?

