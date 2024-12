સની દેઓલ સહિતના બૉલિવૂડ સ્ટાર્સે મનમોહન સિંહને અર્પી શ્રદ્ધાંજલિ

મુંબઈ: પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહનું 92 વર્ષની વયે દિલ્હીની AIIMS હોસ્પિટલમાં નિધન થયું છે. મનમોહન સિંહ લાંબા સમયથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. તેમના નિધન પર રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તેમના નિધનના સમાચાર મળતા જ બોલિવૂડ અને ટીવી સેલિબ્રિટીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને પીઢ નેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. ભારતીય રાજકારણ અને આર્થિક સુધારામાં તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે.

સની દેઓલે તેના એકાઉન્ટ પર એક ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો અને લખ્યું,’ભારતના આર્થિક ઉદારીકરણને આકાર આપવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા નેતા ડૉ. મનમોહન સિંહના નિધન વિશે સાંભળીને મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. રાષ્ટ્રના વિકાસમાં તેમની બુદ્ધિમત્તા, પ્રમાણિકતા અને યોગદાનને હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના.’

I’m deeply saddened by the passing of Dr. Manmohan Singh, a visionary leader who played a pivotal role in shaping India’s economic liberalization. His wisdom, integrity& contributions to the nation’s growth will always be remembered. My heartfelt condolences. #RIPDrManmohanSingh pic.twitter.com/Y5lybTCmTv — Sunny Deol (@iamsunnydeol) December 26, 2024

અભિનેત્રી નિમરત કૌરે પોતાની ભાવનાત્મક નોંધમાં લખ્યું છે કે, ‘એક વિદ્વાન-રાજકારણી, ભારતના આર્થિક સુધારાના શિલ્પકાર, તેમની અજોડ બુદ્ધિમત્તા અને નમ્રતાએ આપણા રાષ્ટ્રના ફેબ્રિક પર અમીટ છાપ છોડી છે. ડૉ. મનમોહન સિંહ જીના આત્માને શાંતિ મળે. સતનામ વાહે ગુરુ.’

A scholar-statesman, an architect of India’s economic reforms, his peerless wisdom and humility has left an indelible mark on the fabric of our nation. Rest in grace and glory Dr. Manmohan Singh ji. Satnaam wahe guru 🙏🏼 #RIPManmohanSinghJi pic.twitter.com/sMJUXdRGaY — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) December 26, 2024

ફિલ્મ નિર્માતા મધુર ભંડારકરે આધુનિક ભારતને આકાર આપવામાં મનમોહન સિંહની પરિવર્તનકારી ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું, ‘ડો. મનમોહન સિંહનું નિધન એક યુગનો અંત છે. ભારતના આર્થિક સુધારાના આર્કિટેક્ટ તરીકે, જાહેર સેવા પ્રત્યેના તેમના સમર્પણે આધુનિક ભારતને આકાર આપ્યો છે. તેમના પરિવારના સભ્યો અને ચાહકો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના.’

The passing of Dr. Manmohan Singh ji marks the end of an era. As the architect of India’s economic reforms, his dedication to public service has shaped modern India. My deepest condolences to his family members & admirers. 🙏#OmShanti. 🙏 pic.twitter.com/IgBvumYWYx — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) December 26, 2024

શ્રદ્ધાંજલિ આપતા અભિનેત્રી જેનેલિયા દેશમુખે લખ્યું, ‘અમારા પૂર્વ પીએમ શ્રી મનમોહન સિંહ જીના નિધન વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. તેઓ પોતાની પાછળ ઈમાનદારી, જ્ઞાન અને દેશની નિઃસ્વાર્થ સેવાનો વારસો છોડે છે. તેમના આત્માને શાંતિ મળે.’

Deeply saddened to hear about the demise of our former PM, Shri Manmohan Singh ji. A statesman, economist & a true patriot, he leaves behind a legacy of integrity, wisdom & selfless service to the nation. May his soul rest in peace pic.twitter.com/SIjTRL2OWm — Genelia Deshmukh (@geneliad) December 26, 2024

મનમોહન સિંહને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા રવિ કિશને લખ્યું, ‘પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી મનમોહન સિંહના નિધનના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. ભગવાન શ્રી રામ જી ને વિનંતિ છે કે સદાચારી આત્માને તેમના ચરણોમાં સ્થાન આપે. ‘ઓમ શાંતિ’

અભિનેતા રિતેશ દેશમુખે તેના પિતા વિલાસરાવ દેશમુખ સાથે મનમોહન સિંહની જૂની તસવીર શેર કરી છે. તેણે લખ્યું, ‘આજે આપણે ભારતના શ્રેષ્ઠ વડાપ્રધાનમાંથી એક ગુમાવ્યા છે. ભારતની આર્થિક વૃદ્ધિને વેગ આપનાર વ્યક્તિ. તેઓ ગૌરવ અને નમ્રતાના પ્રતીક હતા. અમે તેમના વારસાના હંમેશા ઋણી રહીશું. તેમના આત્માને શાંતિ મળે.’

Today we have lost one of India’s finest Prime Ministers. The man who propelled India’s economic growth. He epitomised dignity and humility. We will forever be indebted to his legacy. May his soul rest in eternal glory. Thank you Shri Manmohan Singh ji 🙏🏽 pic.twitter.com/dLWMyk5STc — Riteish Deshmukh (@Riteishd) December 26, 2024

મનોજ બાજપેયીએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું, ‘અમારા પૂર્વ વડાપ્રધાનના નિધનથી હું દુખી છું. એક એવા રાજકારણી જેમનું આપણા દેશના વિકાસના દરેક પાસામાં યોગદાન હંમેશા યાદ રહેશે. તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી દિલથી સંવેદના.

Saddened by the passing of our former Prime Minister. A statesman whose contributions in every aspect of our nation’s growth will always be remembered. My heartfelt condolences to his family. #RIPDrManmohanSingh 🙏🏽 pic.twitter.com/9wandeOHjJ — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) December 26, 2024

કપિલ શર્માએ X પર મનમોહન સિંહ સાથેની તેમની મીટિંગની જૂની તસવીર શેર કરી છે. તેણે લખ્યું, ‘ભારતે આજે તેના શ્રેષ્ઠ નેતાઓમાંથી એક ગુમાવ્યો છે. ભારતના આર્થિક સુધારાના શિલ્પકાર અને પ્રામાણિકતા અને વિનમ્રતાના પ્રતિક ડૉ. મનમોહન સિંહે પોતાની પાછળ પ્રગતિ અને આશાનો વારસો છોડ્યો છે.