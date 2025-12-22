રાશિ ભવિષ્ય 22/12/2025 થી 28/12/2025

રાશિ ભવિષ્ય- હેમિલ લાઠિયા
મુસાફરી થઈ શકે છે અને તેમાં ધાર્યા કરતાં વધુ ખર્ચ થાય. આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવાના યોગ વધુ છે. વિદ્યાર્થીવર્ગને ધાર્યા મુજબની સફળતા માટે વધુ મહેનત કરવી પડે, તેથી મગજમાં વધુ વિચારોના કારણે માનસિક થાક અનુભવાઈ શકે છે. નાની-નાની વાતમાં ગુસ્સો ન આવે તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નાણાકીય આયોજન સારું થશે. વાહન ધીમે ચલાવવું તેમજ મુસાફરી દરમિયાન તકેદારી રાખવી. વેપારમાં કામકાજ કરતી વખતે ધ્યાન કેન્દ્રિત ઓછું થવાથી ઉતાવળિયા નિર્ણય લેવાયા હોય એવી લાગણી થઈ શકે છે. કોઈને વણમાંગી સલાહ-સૂચન ન આપવું ઇચ્છનીય છે.
નવી કાર્યપ્રણાલીથી લાભ થાય. માનસિક ચિંતા હળવી કરવા તમે મનોરંજન અને ઇતર પ્રવૃત્તિમાં મન વધુ લગાવો એવું બની શકે છે. જૂની યાદોથી વધુ લાગણીશીલ બનો. સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રસંગોમાં તમારી હાજરી પ્રભાવશાળી બની શકે છે. વેપારના કામકાજમાં ઉત્સાહ થોડો ઓછો જોવા મળી શકે છે. જૂના મતભેદ ભૂલવાની તક મળશે. નવી નોકરી કે ફેરબદલી માટે ધીરજ રાખવી. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર માટે આ સમય શીખવા માટે અનુકૂળ છે. કાયદાકીય બાબતોમાં સલાહ લઈને આગળ વધવું. આર્થિક લાભના યોગ છે. વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો જરૂરી છે.
ઘરમાં કે કુટુંબમાં સુખદ માહોલ રહેશે, પરંતુ દરેક કામકાજમાં થોડી ધીરજ રાખવી જરૂરી છે. ઉતાવળથી કામ કરવાથી ગેરસમજ થઈ શકે છે. ક્યાંક અચાનક ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. આરોગ્ય બાબતે પરેજી પાળવી જરૂરી બને છે. વેપારમાં ધીરજ અને અનુભવથી કામ કરવું. અન્યની વાતમાં દોરવાઈ ન જવું. નોકરી કે વ્યવસાયમાં સમયનો દુરુપયોગ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. પ્રેમસંબંધોમાં થોડો ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે.
આર્થિક સ્થિતિ અંગે થોડી ચિંતા થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં બદલાવ આવે. તમારા કામની કદર ઓછી થાય એવું લાગશે. નવી ઓળખાણથી લાભદાયી વાતચીત થઈ શકે છે. કુટુંબમાં કે આસપાસના કોઈ જાહેર કાર્યક્રમમાં જવાના યોગ છે. વેપારમાં ઉત્સાહ ઓછો રહેશે અને આળસ કરવાની વૃત્તિ જણાય. યુવાવર્ગને મિત્રવર્તુળમાંથી સારી માહિતી મળશે, પરંતુ સહયોગ ઓછો મળશે. નજીકના સગાસ્નેહીના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા થશે, પરંતુ મોટી તકલીફ નહીં થાય.
સામાજિક પ્રસંગોમાં જવાના યોગ છે, પરંતુ માનસિક ઉદ્વેગ અને અશાંતિ અનુભવાઈ શકે છે. વેપારમાં ધીરજ અને અનુભવના અભાવે કામ પર અસર પડશે. આરોગ્યની નાની તકલીફોથી પરેશાની રહેશે. ભાગીદારી કે દામ્પત્ય જીવનમાં લાગણી દુભાય તેવી ભાવના થઈ શકે છે. શાંતિ રાખીને પ્રભુભક્તિમાં મન લગાવશો તો માનસિક શાંતિ મળશે. ધીરજ અને આત્મવિશ્વાસથી કામ સરળ બનશે. પારિવારિક સહયોગ ઓછો મળી શકે છે.
સપ્તાહ દરમિયાન અશાંતિ અને દ્વિધા રહેશે, જેના કારણે સામાજિક કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાવાનું મન થશે. વેપારમાં મળતા સમાચાર દ્વિધા વધારી શકે છે. નોકરીયાત વર્ગે ઉપરી સાથે માનસિક તણાવથી બચવું. જૂની ઓળખાણ ફરી તાજી થશે. યુવાવર્ગ અને વિદ્યાર્થીવર્ગ માટે નવી તક દેખાય છે, પરંતુ ઉતાવળ ન કરવી અને યોગ્ય સલાહ લેવી. ઘરની જવાબદારીઓમાં ધ્યાન આપવું પડશે.
યુવાવર્ગ માટે સારા સંજોગોમાં થોડી અડચણ આવી શકે છે. અતિઉત્સાહ કામને ગતિ આપશે. જૂની બાબતોના ઉકેલમાં સહયોગ ઓછો મળશે. વેપારમાં આયોજનપૂર્વક કામ કરવું યોગ્ય છે. મુસાફરીના યોગ છે, પરંતુ ઉત્સાહ ઓછો રહેશે. માર્કેટિંગ ક્ષેત્રમાં ધીરજ રાખવી પડશે. લગ્ન સંબંધિત વાતચીતમાં ધીરજ અને અનુભવ જરૂરી છે.
અચાનક યાત્રા થાય. કામકાજ વધવાથી માનસિક અસ્વસ્થતા આવી શકે છે. સંબંધોમાં અણબનાવ હોય તો સુધારાની તક મળશે. વેપારમાં યોગ્ય પ્રતિસાદ મળશે. પ્રતિષ્ઠા અને માન વધશે. નવીન કાર્યમાં સહયોગ મળશે. વ્યવસાયિક યાત્રા લાભદાયી રહેશે. આયોજન સફળ થશે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે.
આર્થિક લાભના યોગ છે. વાણી અને વર્તનથી કામ સિદ્ધ થશે. આનંદ અને ઉત્સાહ રહેશે. ધીરજ અને અનુભવ મદદરૂપ બનશે. નવી ઓળખાણ લાભદાયી રહેશે. પ્રતિભાની કદર થશે. મુસાફરીના યોગ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે સમય અનુકૂળ છે. માર્કેટિંગમાં સારા પરિણામ મળશે. જમીન, મકાન, વાહન સંબંધિત પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળશે. ચિંતા દૂર થશે.
પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થશે. નાણાકીય આયોજન નવું બનશે. વેપારમાં લાભની વાત આગળ વધશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે મહેનત સારું ફળ આપશે. અગત્યની વાતચીતમાં સહયોગ લાભદાયી રહેશે. વિદેશ જવા ઇચ્છુકો માટે યોગ્ય પ્રતિસાદ મળશે. ધીરજથી કામ કરવાથી સફળતા મળશે. યાત્રા કે જાત્રાનું આયોજન થશે. દામ્પત્ય જીવનમાં સુખદ વાત બનશે.
નવા કામની સારી શરૂઆત થશે, પરંતુ સહયોગ ઓછો મળશે. આત્મવિશ્વાસથી આગળ વધવું. વડીલ કે ઉપરી સાથે મતભેદ થશે, પરંતુ પરિસ્થિતિ સુધરી જશે. આવક વધારવાના પ્રયત્નો સફળ થશે. મનપસંદ વ્યક્તિ તરફથી સકારાત્મક વલણ મળશે. લગ્ન બાબતમાં પ્રગતિ થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે સારા સમાચાર મળશે.
સપ્તાહ દરમિયાન લાભની આપ-લે થશે, પરંતુ ખોટી ચર્ચાથી બચવું. મિત્રો અને સગાસ્નેહી સાથે મિલન આનંદદાયક રહેશે. વેપારમાં ઉત્સાહ વધશે. વાતચીતમાં શબ્દપ્રયોગ પર ધ્યાન રાખવું. પેટ અને અપચાની તકલીફથી સાચવવું. વડીલોને જૂની યાદો તાજી થશે. મહેનત બાદ સફળતા મળશે. કામનો ભાર રહેશે, પરંતુ સહયોગ પણ મળશે. કામકાજની મુસાફરી થોડી કંટાળાજનક બનશે.