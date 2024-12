તહરીક-એ-તાલિબાને પાકિસ્તાની મિલિટરી બેઝ પર કબજો કર્યો

પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP)ના આતંકવાદીઓએ ખૈબર પખ્તુનખ્વાના બાજૌર જિલ્લાના સલારઝાઈ વિસ્તારમાં પાકિસ્તાની સૈન્ય મથક પર કબજો કરી લીધો છે. TTP એ દાવો કર્યો છે કે તેણે 30 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ સવારે પાકિસ્તાની સૈન્ય મથક પર કબજો કર્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે આ વિસ્તારમાં પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળોને નિશાન બનાવીને આતંકવાદી ગતિવિધિઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ટીટીપી દ્વારા પાકિસ્તાની સૈન્ય પોસ્ટ પર કબજો આ શ્રેણીનો તાજેતરનો અને સૌથી મોટો હુમલો છે.

According to pro-TTP social media accounts, #TTP fighters have taken control of Pak army posts in Khyber Pakhtunkhwa’s Bajaur tribal dist’s Salarzai Tehsil.

The videos show fighters raising their flag atop Pak military installations.#Pakistan #Taliban #ISPR

Unverified report pic.twitter.com/f1ajl4QaKp

